Az Öltözőn túl Facebook-oldal értesülései szerint Dibusz Dénesnek eltört az ujja, és hamarosan műtéti beavatkozásra is sor került, így pontosan nem tudni, mennyi ideig lesz távol a válogatott hálóőr.

Dibusz Dénes sérülése miatt kihagyta a zöld-fehérek utolsó két bajnokiját.

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane még a csütörtöki, Kisvárda elleni bajnoki előtt azt mondta, hogy a magyar válogatott kapus csak egy kisebb ujj problémával küzd:

„Azt mondta, fáradt. Nem, csak viccelek! Az ujjával van egy kis probléma, miután ide érkeztünk, edzés után rosszabb lett.”

