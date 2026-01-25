Kubatov GáborPozsonyi Zita
Szabó Kristóf

“A bajnokság májusban ér véget” - Kubatov Gábor üzent a győrieknek a rangadó után + VIDEÓ

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szokásos értékelő videójában üzent a vesztes rangadó után, és kiemelte, a bajnokság májusban ér véget, akkor dől el a bajnoki cím sorsa.

Mint ismert, a Ferencváros vasárnap este 3-1-s vereséget szenvedett hazai pályán a listavezető ETO FC ellen, és már négy pontos lemaradásban vannak a fővárosi zöld-fehérek.

Kubatov Gábor, a klub elnöke szokásosnak mondható Facebook-videóban értékelte csapata játékát: “Az az igazság, nem elég a több várható gólt a statisztikában megszerezni, pontosabb passzolni, több helyzetet kialakítani, több lövést elküldeni a kapura, a futball néha más”.

Az elnök a győri csapatnak is üzent, nem kényelmesedhetnek el a Groupama Arénában aratott győzelmük után: “A Győr jobb volt minden másban nálunk. Gratulálok nekik, de a bajnokság csak májusban dől ér véget. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” - zárta értékelését Kubatov.

A Ferencváros a Panathinaikosz elleni, hétközi Európa-liga meccs után újra győzelem nélkül maradt hazai pályán, és már az ötödik vereségüket szenvedték el Robbie Keane fiai a bajnokságban.

