Hiába Szoboszlai Dominik varázsa, a Liverpool kikapott Tóth Alexéktől!

Micsoda mérkőzés! A “magyaros” rangadón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a kezdőcsapat tagja volt liverpooli részről, a frissen igazolt Tóth Alex pedig a kispadról kezdett a Bournemouth csapatában, ahol a nyitó játékrész első fele nem hozott komoly helyzeteket, negyedóra után Florian Wirtz centerezése nem jutott el Szoboszlai Dominikig, majd hazai részről Hill próbálkozott, ám fordulásból leadott lövése messze a kapu fölé szállt. A 26. percben aztán megszerezte a vezetést a hazai csapat, egy felívelt labda után a liverpooli kapitány, van Dijk hibázott, így Scott középre tett labdájából Evanilson juttatta előnyhöz a hazaiakat, 1-0. Ez láthatóan megzavarta a vendégeket, ugyanis hét perccel később egy Kerkez mögé indított labdából Jiménez volt eredményes, amivel már kettővel vezettet a Bournemouth, 2-0.

Erre már kénytelen volt válaszolnia a címvédőnek, Wirtz lövése nem sokkal ment mellé a negyvenedik percben, majd jött a hosszabbítás, és egy liverpooli szöglet: a labda mögé Szoboszlai Dominik állt oda, aki tökéletesen tekert középre, az első gólnál hibázó Virgil van Dijk pedig jól érkezett és fejelt a kapuba, ezzel egy gólra zárkózott a Liverpool, 2-1.

A második félidőre Kerkez nélkül futott ki Arne Slot együttese, a helyére Robertson érkezett. Ez a játékrész is sokáig eseménytelen volt, a Liverpool meddő mezőnyfölényben játszott, ám akcióból nem tudott érdemi helyzeteket kialakítani, az első valamire való lehetőség Gravenberch előtt adódott a hatvanhetedik percben, ám lövése nem sokkal elkerülte a kaput. A mérkőzés hajrájához közeledve aztán felpörögtek az események: a nyolcvanadik percben jó helyről végezhetett el szabadrúgást a Liverpool, a labda mögé Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah állt oda, és a kettejük koprodukciójából megszületett a Pool egyenlítő gólja - Szalah gurította le a labdát Szoboszlainak, aki hatalmas gólt lőtt a bal alsó sarokba, ezzel kiegyenlítettek a Vörösök, 2-2.

A Bournemouth viszont nem hagyta magát, Christie lövését bravúrral védte Alisson egy perccel a bekapott gól után, majd Evanilson gurított mellé hatalmas ziccerben. Ez a Liverpoolnak is ébresztőt fújt, Florian Wirtz begurítását bravúrral védte a hazaiak kapusa, amit már Tóth Alex a pályáról nézhetett, miután bő tíz percet kapott bemutatkozó mérkőzésén a Bournemouth színeiben. Akkor még nem is sejthette, győztes csapat tagjaként debütál a Premier League-ben, ugyanis az utolsó pillanatban, a 95. percben egy nagybedobás utáni kavarodás végén Adli elé került a labda, aki éles szögből szerzett gólt, és nyerte meg a meccset Andoni Iraola csapatának, 3-2.

Hiába tűnt úgy, hogy megint Szoboszlai Dominik húzza ki a csávából a Liverpoolt, ezúttal nem sikerült a győzelem, és megszakadt a Vörösök 13 meccses veretlenségi szériája. A Liverpool ezzel maradt a negyedik helyen a táblázaton, holnap pedig több csapat is megelőzheti Arne Slot együttesét, míg a Bournemouth a Spurs után egy újabb nagy csapat skalpját húzta be hazai pályán, és lépett fel a 13. helyre a táblázaton.

