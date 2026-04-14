A ferencvárosi belháború után fontos közleményt tett közzé a Green Monsters

Véget ért a ferencvárosi belháború?

Mint ismert, másfél héttel ezelőtt belháború robbant ki a ferencvárosi szurkolói csoportok között a Debrecen elleni bajnoki előtt, a Green Monsters és a Pirates egymásnak estek, emiatt a GM-et végül nem engedték be a Nagyerdei stadionba. Azóta mérséklődtek az indulatok, a B-közép a Piratest leszámítva teljes létszámmal tért vissza a lelátóra a Diósgyőr elleni hazai bajnokin múlt hét pénteken.

A Green Monsters a lelátóra hívja a Ferencváros szurkolókat

Mint ismert, a Ferencváros kedden pótolja a 26. fordulóból elhalasztott mérkőzését a Puskás Akadémia ellen, a Fradi egy esetleges győzelem esetén visszaveheti az első helyet a jelenlegi listavezető ETO FC-től. Green Monsters ennek kapcsán ismét összefogásra buzdítja a ferencvárosi B-középet, és a Fradi szurkolókat arra kéri, hogy legyenek ott a Groupama Aréna lelátón a kedd esti mérkőzésen.

A Green Monsters közleménye:

Szurkolótársaink!

Egyre jobban közeledik a bajnokság vége, így minden hátralévő mérkőzés borzasztóan fontos.

Nem szabad hibázni!

A mai napon, a Puskás Akadémia elleni elmaradt mérkőzésen tehát, NEM LEHET MÁS A CÉL!

Legyen ott a pályán ma is a 12. játékos az első perctől az utolsóig, ellentmondást nem tűrően, és tegyünk egy határozott lépést a bajnoki cím felé!

Mindenki jelenlétére és hangjára szükség van!

Ma ismét együtt foglaljuk el helyünket a lelátón, egységben a Ferencvárosért!

Találkozó: 18:00 – Sas-szobor

Dresscode: FEKETE!

Ferencváros mindörökké!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.