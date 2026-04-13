Előzhet a Ferencváros? Hatalmasat fordulhat a bajnoki címért folytatotott harc

A zöld-fehérek a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntőjük miatt nem játszották le a felcsútiak elleni találkozót március közepén, s ugyan a nemzetközi sorozattól búcsúztak, a bajnokságban az elmúlt időszakban jól teljesítenek. Robbie Keane együttese pénteken a Diósgyőrt, egy hete pedig a Debrecent is legyőzte és egyértelmű esélyesként várja a keddi meccset. A hatodik helyen álló Puskás Akadémia legutóbbi öt bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, három napja pedig az éllovas győriektől kapott ki simán, 4-1-re.

Az élen álló két zöld-fehér együttest csupán három pont választja el a tabellán egymástól, s amennyiben a Ferencváros kedden pontszámban befogja a győrieket, úgy egyúttal meg is előzi, mivel eggyel több győzelemmel fog állni.

Fizz Liga, a 26. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

kedd:

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 18.45

A tabella:

1. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59 pont

2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55-29 56

