Goal.com
Live
FerencvárosBalint Szentgallay / NurPhoto
C. Kovács Attila

Hamarabb kezdődik! Kövesd élőben a Ferencváros sorsdöntő El-mérkőzését!

A Ferencváros rendhagyó módon szerda délután lép pályára a Braga otthonában az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján. A Braga-Ferencváros mérkőzést a Portugál Labdarúgó-szövetség és a helyi rendőrség kérésére ezúttal nem a megszokott csütörtöki időpontban, hanem szerda délután 16:30-kor rendezik meg. De ha velünk tartasz, a mérkőzés egyetlen kulcspillanatáról sem maradsz le!

Mint ismert, a Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján a Groupama Arénában. Azonban a Fradira a múlt hét csütörtöki magabiztos siker ellenére is kemény összecsapás vár Portugáliában.

Miért nem csütörtök este játsszák a mérkőzést?

Mivel a portugál hatóságok és Portugál Labdarúgó-szövetség döntése szerint az FC Porto és a Braga nem játszhatnak egy napon, ezért a portugáliai visszavágót nem március 19-én, csütörtökön, hanem március 18-án, szerdán, a fent említett 16:30-s időpontban fogják lejátszani Bragában. 

A visszavágóra mindkét csapat rápihent, sem a Ferencváros, sem a Braga nem játszott a hétvégén bajnoki mérkőzést. 

A Braga-Ferencváros mérkőzés alakulását élőben követheted. 

A csapatok mindent bevetnek a továbbjutás érdekében

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros piros-fehér-zöld szerelésben lépett pályára itthon a Braga ellen. 

Európa Liga
Braga crest
Braga
BRA
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC

Korábban arról is írtunk, hogy elsőszámú alapemberével igyekszik fordítani a Braga a Ferencváros ellen.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0