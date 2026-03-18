Hamarabb kezdődik! Kövesd élőben a Ferencváros sorsdöntő El-mérkőzését!

Mint ismert, a Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján a Groupama Arénában. Azonban a Fradira a múlt hét csütörtöki magabiztos siker ellenére is kemény összecsapás vár Portugáliában.

Miért nem csütörtök este játsszák a mérkőzést?

Mivel a portugál hatóságok és Portugál Labdarúgó-szövetség döntése szerint az FC Porto és a Braga nem játszhatnak egy napon, ezért a portugáliai visszavágót nem március 19-én, csütörtökön, hanem március 18-án, szerdán, a fent említett 16:30-s időpontban fogják lejátszani Bragában.

A visszavágóra mindkét csapat rápihent, sem a Ferencváros, sem a Braga nem játszott a hétvégén bajnoki mérkőzést.

A csapatok mindent bevetnek a továbbjutás érdekében

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros piros-fehér-zöld szerelésben lépett pályára itthon a Braga ellen.

Korábban arról is írtunk, hogy elsőszámú alapemberével igyekszik fordítani a Braga a Ferencváros ellen.

