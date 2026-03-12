Elképesztő Fradi-bravúr, kétgólos előnnyel várhatja az EL-visszavágót a magyar bajnok

Ennél jobban nem is alakulhatott volna az első félidő a Ferencváros számára a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első felvonásán. A telt házas Groupama Arénában a portugál együttes birtokolta többet a labdát, ám a meddő mezőnyfölény nem párosult helyzetekkel, a Fradi állta a sarat, és már a labdakihozataloknál igyekezett megzavarni a papíron esélyesebb vetélytársát.

Az agresszív letámadás nem ízlett a vendégeknek, a Fradi ellenben a 17. percben közel került a vezetés megszerzéséhez: a rendkívül agilisan futballozó Abu Fani szabadrúgása után Gómez fejelt a bal alsó sarok mellé. A túloldalon Zalazar, majd Dorgeles közeli kísérletét védte Gróf, a 32. percben viszont már rezgett a háló: egy labdaszerzést követően Raemaekers passzolt Joseph-hez, aki azonnal Kanikovszki elé perdítette a labdát, ő pedig 16 méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Az első félidő végén akár duplázhatott volna a gólszerző, ám a jobb alsó sarokra tartó átlövését Hornícek védte, a szünetben így egygólos Fradi-előnyt mutatott az eredményjelző – teljesen megérdemelten vezettek a zöld-fehérek.

A fordulás után egy fokozattal feljebb kapcsolt a Braga, az első húsz percben a Ferencváros nem nagyon tudta megtartani a labdát, a zöld-fehérek ekkor a biztos védekezésre, és a gyors kontrákra rendezkedett be. Idővel aztán egyre veszélyesebbé váltak Robbie Keane együttesének ellentámadásai, Joseph lövését a 65. percben még sikerült blokkolni, ám néhány perccel később jött az újabb hazai gól: Makreckis tört előre a jobb oldalon, majd a létszámfölény ellenére is katasztrofálisan helyezkedő vendég védők között középre adott, Joseph pedig hét méterről nem hibázta el a ziccert.

A kétólos előny után a momentum már a Fradival volt, a hazaiak gyorsabban, agresszívabban futballoztak, mint a támadásaikat kényelmesen és kiszámíthatóan szövögető vendégek, akiket szemmel láthatóan mélyütésként ért a második magyar találat. A Ferencváros elképesztően taktikus és érett játékkal pergette le a hátralévő időt, végül 2-0-ra nyert a Braga elleni EL-nyolcaddöntő első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel utazhat a jövő heti visszavágóra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.