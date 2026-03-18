FBL-EUR-C3-BRAGA-NOTTINGHAM FORESTAFP
Bózsik Tamás

Előszámú alapemberével igyekszik fordítani a Braga a Ferencváros ellen

Minden bizonnyal igényt tart majd honfitársára Carlos Vicens vezetőedző.

Letöltötte a sárga lapok miatti egymeccs eltiltását, így ismét számíthat a Braga Víctor Gómezre a Ferencváros elleni Európa-liga nyolcaddöntő szerdai visszavágóján - szúrta ki a Metropol

A portál kiemeli, hogy a hétmillió eurót érő spanyol jobbhátvéd szinte szó szerint kihagyhatatlan a Braga kezdőcsapatából, hiszen minden sorozatot figyelembe 3 370 percet töltött a pályán, ami a legtöbb az egész keretben. Az összecsapások számában is vezet: ebben az idényben már 44 találkozón futott ki a gyepre. 

Ellenben az FTC-nél egy ember biztosan kiesett a párharc második felvonására. Kristoffer Zachariassen a budapesti odavágón gyűjtötte össze a harmadik sárga kártyáját az El-ben, így eltiltás vár rá. 

Robbie Keane csapata 2-0-s előny birtokában lép pályára a portugál együttes otthonában, méghozzá meglehetősen szokatlan időpontban, szerda 16:30-tól. 

Ennek oka, hogy a Porto szintén hazai pályán játszik az El-ben, és a portugál rendőrség kockázatosnak ítélte meg, ha egy napon rendeznének találkozókat az egymástól 55 km-re fekvő két városban. 

A délutáni kezdés mögött pedig az UEFA döntése áll: ha kedden vagy szerdán játszanak El-, esetleg Konferencialiga-találkozókat, azokat be kell fejezni 18:45-ig, azaz az első BL-meccs kezdetéig. 

Forrás: MTI

