Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros a portugál Braga festői otthonába látogatott az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján szerda délután.
Rémálomszerűen indult a mérkőzés a Ferencváros számára
A Fradi számára nem kezdődött jól a találkozó, Rodrigo Zalazar remek beadására Horta érkezett a hosszún, és már a 11. percben megszerezte a vezetést a portugálok számára (1-0).
Négy perccel később jött az újabb Braga gól, Grillitsch egy lecsorgó labdát tűzött kapura, a játékszer pedig a blokk mellett és Gróf Dávid kezei alatt elsuhanva a hálóban kötött ki (2-0).
A Braga ezután vérszemet kapott, a 23. percben Ricardo Horta próbálta átemelni a Grófot, azonban a Ferencváros kapusa résen volt, és lefülelte az emelést.
A portugálok jól láthatóan vérszemet kaptak, aminek meglett az eredménye, Pau Víctor mélységi indításával Martínez lépett ki a leshatárról, és helyezte el a labdát Gróf mellett a rövidbe. És mivel a túl oldalon Cebrails Makreckis belógott, így a gól érvényben maradt, nem volt lesen Pau Víctor.
A Ferencvárosnak kapaszkodnia kell
Több gól már nem született az első félidőben, így mivel az első mérkőzést 2–0-ra nyerte hazai pályán a Ferencváros, összesítésben 3–2-re a Braga vezet, de még nincs veszve semmi, a Fradinak legalább egy gólt kell szereznie a második félidőbenhogy megtartsa továbbjutási esélyeit.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.