Ferencváros GrófMiguel RIOPA / AFP
C. Kovács Attila

Rémálom! A Braga bő félóra alatt kiütötte a Ferencvárost az Európa-ligában + videó

Ricardo Horta, Florian Grillitsch és Gabi Martíneznak köszönhetően a Braga bő félóra alatt megfordította a párharcot, így a Ferencvárosnak kapaszkodnia kell, ha nyerni szeretne az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros a portugál Braga festői otthonába látogatott az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján szerda délután. 

Rémálomszerűen indult a mérkőzés a Ferencváros számára

A Fradi számára nem kezdődött jól a találkozó, Rodrigo Zalazar remek beadására Horta érkezett a hosszún, és már a 11. percben megszerezte a vezetést a portugálok számára (1-0).

Négy perccel később jött az újabb Braga gól, Grillitsch egy lecsorgó labdát tűzött kapura, a játékszer pedig a blokk mellett és Gróf Dávid kezei alatt elsuhanva a hálóban kötött ki (2-0).

A Braga ezután vérszemet kapott, a 23. percben Ricardo Horta próbálta átemelni a Grófot, azonban a Ferencváros kapusa résen volt, és lefülelte az emelést.

A portugálok jól láthatóan vérszemet kaptak, aminek meglett az eredménye, Pau Víctor mélységi indításával Martínez lépett ki a leshatárról, és helyezte el a labdát Gróf mellett a rövidbe. És mivel a túl oldalon Cebrails Makreckis belógott, így a gól érvényben maradt, nem volt lesen Pau Víctor. 

A Ferencvárosnak kapaszkodnia kell

Több gól már nem született az első félidőben, így mivel az első mérkőzést 2–0-ra nyerte hazai pályán a Ferencváros, összesítésben 3–2-re a Braga vezet, de még nincs veszve semmi, a Fradinak legalább egy gólt kell szereznie a második félidőbenhogy megtartsa továbbjutási esélyeit.

