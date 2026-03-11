Piros-fehér-zöld mezben fogadná a Bragát a Ferencváros, de az UEFA közbeszólt

1848. március 15-e alkalmából különleges kiadású mezben lép pályára a Ferencváros a csütörtöki, Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőn a Groupama Arénában. A fehér alapon cikkcakkban megjelennek a magyar zászló színei, emellett a szerelés bal oldalára egy kokárda is felkerült, míg a címer középen kapott helyet - derült ki a klub bemutatójából.

Igaz, a kokárda csak a szurkolók által megvásárolt darabokon lesz látható, a csütörtöki találkozón, a játékosok által viselt példányokon biztosan nem. Ennek oka, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szigorú szabályai tiltják a nemzeti szimbólumok elhelyezését a csapatok mezein.

Emellett egy további apró eltérés lesz az is, hogy a játékosok "kontrasztosabb, fekete feliratozású mezben lépnek majd pályára" - jegyzi meg a klubhonlap.

Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc emlékére készített mezből csak korlátozott mennyiség készült. Március 12-e délelőtt 10 órától a Fradi Shopban, valamint a klub webshopjában is megvásárolható 49.990 FT-ért.

