Mindent bevet a Braga a Ferencváros ellen, a portugálok is elhalasztották a bajnokijukat az EL miatt

A Ferencvárosra a bolgár Ludogorec elleni győztes EL-playoff párharc után a portugál liga negyedik helyezettje, a Braga vár a második számú európai kupa nyolcaddöntőjében. Az már korábban eldőlt, hogy az FTC elhalasztja a Puskás Akadémia elleni NB I-es bajnokiját, miután a párharc visszavágóját nem csütörtökön, hanem egy szerdai napon fogják lejátszani a felek a portugál hatóságok döntése nyomán.

Így pedig a Ferencváros Puskás Akadémia elleni meccsét kénytelen volt elhalasztania a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, miután a szabályok szerint egy csapatnak meg kell lennie a 72 órás pihenőnek két találkozó között, ami így nem áll fenn a fővárosiak esetében.

A portugálok is halasztanak

A Braga is szeretne minden egyes napot kihasználni a Fradi elleni EL-párharc felkészülésére, és a portugál csapat is elhalasztja a két kupameccs közötti bajnokit a Casa Pia ellen - adta hírül hivatalos honlapján a bragai klub.

A párharc odavágóját március 12-én, csütörtökön 21 órától játszák a Groupama Arénában, míg a visszavágót március 18-án, szerdán 16:30-kor rendezik Portugáliában. A párharc győztese a negyeddöntőben a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis csapatával találkozhat.

Nem először fordul elő, hogy bajnoki meccset halasztanak el európai kupacsata miatt, a Paris Saint-Germain Nantes elleni bajnoki mérkőzését sem rendezik meg a párizsiak Chelsea elleni BL-nyolcadöntő mérkőzései között.





