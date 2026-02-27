Jön a halasztások tavasza? A Ferencváros EL-meccse teljesen felboríthatja az NB I menetrendjét!

Mint ismert, a Ferencváros 3-2-s összesítéssel búcsúztatta a bolgár Ludogorec Razgradot az Európa-liga rájáátszásában csütörtök este, ezzel a magya bajnok kvalifikálta magát második számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe.

A magyar bajnok a pénteki sorsoláson az SC Braga együttést kapta a nyolcaddöntőben, az első mérkőzést március 12-én, csütörtökön játsszák Budapesten, a portugáliai visszavágóra azonban exrém időpontban kerül sor.

Mi a baj a visszavágóval?

Mivel a portugál hatóságok és döntéshozók döntése szerint az FC Porto és a Braga nem játszhatnak egy napon, ezért a portugáliai visszavágót nem március 19-én, csütörtökön, hanem március 18-án, szerdán 16:30-kor fogják lejátszani Bragában.

Emiatt elhalaszthatják a Puskás Akadémia-Ferencváros derbit

Az extrém időpont miatt az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) valószínűleg kénytelen lesz elhalasztani a Ferencváros március 16-ai (hétfői) Puskás Akadémia elleni bajnokiját, mivel az UEFA legfrissebb szabályai szerint a csapatoknak 72 órás pihenőre van szükség két mérkőzés között, itt azonban még a 48 óra sem lenne meg, hiszen a Fradi március 18-án (szerdán)már a Braga ellen lép pályára Portugáliában.

Egyelőre az MLSZ hivatalosan még nem jelentette be, hogy mikor fogják lejátszani a Puskás Akadémia-Ferencváros rangadót.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.