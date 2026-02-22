“Ide tartozom” - Cristiano Ronaldóék átvették a vezetést Szaúd-Arábiában

Nem alakult felhőtlenül Cristiano Ronaldo és klubja, az al-Nasszr viszonya az elmúlt hetekben. A portugál két mérkőzést is kihagyott, és sztrájkba kezdett azután, hogy állítása szerint a csapatot (és másik három kiemelt klubot) tulajdonló szaúdi befektetési alap, a PIF (Public Investment Fund) nem egyformán erősíti meg a csapatokat.

Karim Benzema al-Hilalba való igazolása verte ki a biztosítékot Ronaldónál, ami végül két meccs kiüléséhez vezetett, ám úgy tűnik, mostanra rendeződött minden a portugál sztár és a klub között. Az al-Nasszr magabiztos győzelmet aratott a hétvégén, míg legfőbb riválisa, az al-Hilal csak 1-1-t játszott az al-Ittihaddal, így Ronaldóék átvették a vezetést a szaúdi bajnokságban.

Cristiano Ronaldo a mérkőzés után nem győzte dicsérni Szaúd-Arábiát: “Ez az othonom, ide tartozom. Ez az ország szívesen lát engem, a családomat és a barátaimat. Boldog vagyok itt, szívesen folytatom itt a pályafutásomat”.

