Fabrizio Romano és a Sky Sports szerint is visszatér a játékhoz Cristiano Ronaldo, miután február elején sztrájkba kezdett szaúdi klubjánál, mert a portugál szerint a tulajdonos nem erősítette meg a csapatot kellőképpen, ellentétben a legfőbb bajnoki rivális al-Hilallal, akik korábbi madridi csapattársát, Karim Benzemát szerződtették a szintén szaúdi al-Ittihadtól (érdemes megjegyezni, az előbb felsorolt csapatok tulajdonosa megegyezik, mindhárom klub többségi tulajdonát a szaúdi állami befektetési alap, a Public Investment Fund birtokolja).

Nemrég Ronaldo távozásának lehetősége is felmerült, európai és észak-amerikai érdeklődőkről lehet hallani, mindenesetre aki vinné is a portugált, annak ki kell fizetnie a szerződésében lévő 50 millió eurós kivásárlási árat. Az al-Nasszr szurkolói természetesen nem szeretnék, ha távozna Cristiano Ronaldo, akik tüntettek is a játékos mellett, miközben a szaúdi liga közleményben ment neki a klasszis játékosnak.

A portugál eddig két mérkőzést ült ki az al-Nasszrnél, az al-Rijádot idegenben és Benzema volt klubját, az al-Ittihadot otthon sikerült legyőzni Ronaldo nélkül. Most azonban minden bizonnyal visszatér csapatához a klasszis, aki a szombati, al-Fateh elleni bajnokin játszhat újra a bojkott után.

