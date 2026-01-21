Botrány! Felgyújtották Cristiano Ronaldo bronzszobrát + VIDEÓ

Egy férfi felgyújtotta a Madeirán felállított, Cristiano Ronaldót ábrázoló bronzszobrot - írta meg a The Sun.

Az elkövető filmre is vette a rongálást, a felvételen az látható, hogy előbb valamilyen gyúlékony anyagot locsol az alkotásra, majd felgyújtja azt. Mindezt egy tánccal is megünnepelte az egyelőre ismeretlen tettes. Ezzel természetesen nem elégedett meg, és a videót feltöltötte a közösségi oldalára is.

Az angol portál úgy tudja, a rendőrség elkapta a rongálót, és a saját biztonsága érdekében egy kórház pszichiátriai osztályára került. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szobor szenvedett-e maradandó károsodást.

Egyébként nem ez volt az első eset arra, hogy Ronaldo születési helyén, a Madeira-szigeteken emelt alkotást megrongálták. 2016-ban Lionel Messi-szurkolók támadták meg a szobrot, amit emiatt át is helyeztek jelenlegi helyére a szigeten belül.