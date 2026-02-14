Goal.com
Bózsik Tamás

Eldőlt, hogy Cristiano Ronaldo visszatér-e az al-Nasszr meccskeretébe

Közeledhet az 1000. gól felé.

Cristiano Ronaldo három mérkőzés erejéig maradt távol az al-Nasszr keretétől, szombat 18:30 óra perctől újfent pályára lép az al-fateh elleni szaúdi bajnokin - tudatta Fabrizio Romano.

Az olasz újságíró hozzáteszi, hogy a 41 éves támadót ráadásul várhatóan a kezdőcsapatba jelöli Juan Jesus vezetőedző. 

Ugyanakkor nemcsak a visszatérés miatt lesz egy jeles mérkőzés a szombati a portugál játékos számára, hanem azért is, mert ezzel folytathatja útját karrierje 1000. hivatalos gólja felé. Jelenleg 955 találatnál jár minden sorozatot figyelembe véve, klub- és válogatott szinten egyaránt a Transfermarkt adatai szerint. 

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy Ronaldo a klubja meglehetősen csendesre sikeredett téli átigazolási időszaka miatt kezdett sztrájkba, így nem állt csapata rendelkezésére az-Rijad és az al-Ittihad elleni szaúdi élvonalbeli találkozón, illetve az Arkadaggal szembeni Ázsiai Bajnokok Ligája 2-ben rendezett összecsapáson sem.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

