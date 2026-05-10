ÉLŐ! A Barcelona a Real Madrid ellen biztosíthatja be a bajnoki címet

Jön a 264. El Clásico a spanyol bajnokság 35. fordulójában, ahol a listavezető Barcelona a tizenegy pontos hátrányban lévő Real Madridot fogadja a Camp Nou-ban.

A spanyol bajnokság történetében először fordulhatna elő, hogy egy El Clásicón dőljön el a bajnoki cím sorsa, ám ha a Barcelona pontot szerez ősi riválisa ellen, a Real Madrid nem tudna annyi pontot szerezni a hátralévő fordulókban, hogy előzni tudjon.

Ráadásul amilyen lelki állapotban van a Real Madrid, nem lenne meglepő, ha már vasárnap este eldőljön a La Liga bajnoki címe. A csapat francia sztárjával, Kylian Mbappéval csapaton belül többen sincsenek teljes mértékben megelégedve, a német hátvéd, Antonio Rüdiger pedig csapatársával, Álvaro Carrerasszal szólalkozott össze.

Ám nem ez volt az egyetlen házon belüli konfliktus, ugyanis Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde tettlegességig fajuló vitába keveredtek egymással, melynek a végén az uruguayit kórházba kellett szállítani, végül mindkét játékosát megbüntette a Real Madrid. Akinek pedig minden bizonnyal nem marad Álvaro Arbeloa az edzője, és egyre több jel mutat arra, hogy a csapat korábbi portugál mestere, José Mourinho vegye át nyártól a kormányrudat.

Közben pedig a Barcelona sem várhatja felhőtlenül a találkozót, ugyanis nemrég derült ki, hogy a csapat német vezetőedzőjének, Hansi Flick édesapja órákkal a kezdés előtt hunyt el.

