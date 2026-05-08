Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Álvaro Arbeloa az idény végén nagy valószínűséggel távozik a Real Madrid kispadjáról, Fabrizio Romano információi szerint kevesebb, mint 5% van rá, hogy a spanyol szakember marad a Királyi Gárda vezetőedzője.

Mourinho és Pérez már tárgyalnak

Korábban arról is írtunk, hogy José Mourinho neve is komolyan felmerült a Real Madridnál, állítólag a kapcsolatfelvétel is megtörtént a felek között, Esdiario és Sergio Valentin információi szerint ugyanis Mourinho és Florentino Pérez a héten egy órás videóhívásban egyeztettek egymással a hét első felében.

Erről beszélt Fabrizio Romano legújabb videójában hivatalos Youtube-csatornáján, az olasz átigazolási guru szerint a héten valóban megtörtént az egyeztetés, a beszélgetésen Pérez, Mourinho, és a portugál ügynöke, Jorge Mendes vettek részt.

Az olasz újságíró megerősítette, hogy Mourinho szívesen visszatérne egykori sikerei helyszínére, mivel úgy érzi, hogy befejezetlen ügye van a Real Madrid kispadján.

A Benfica elengedi Mourinhót

Mourinho tájékozttata jelenlegi munkaadóját, az SL Benficát, hogy felvette a kapcsolatot a Real Madriddal, a portugál klub nem gördít akadályt a portugál szakember távozása elé.

Bár a „Special One" szerződése 2027 nyaráig szól a lisszaboni klubbal, a 63 éves edző szerződésében van egy 3 millió eurós kivásárlási ár, amit május végén lehet aktiválni. Amelyik csapat ezt az összeget leteszi a Benfica asztalára, viheti is Mourinhót május végén.

Romano beszámolójában azt is kiemeli, hogy a Benfica és a Real Madrid jó kapcsolatban vannak egymással, ami nagyban elősegítheti Mourinho Madridba igazolását.

Mourinho feltételei nem képezik alku tárgyát

Bár Mourinho visszatérésének lehetősége komolyan napirenden van, a portugál tréner nem hajlandó feltételek nélkül ismét átvenni a Real Madrid irányítását. Mourinho több olyan kikötést is megfogalmazott, amelyekből nem kíván engedni, ha újra ő vezetheti a Királyi Gárdát. Érdekesség, hogy ezek nem a fizetésére vagy pénzügyi feltételeire vonatkoznak – számolt be róla angol kiadásunk.

A portugál tréner teljes sportmai kontrollt, az orvosi stáb átalakítását és teljes fegyelmi jogkört kér a keret felett.

Mindez jól mutatja, hogy szeretné elkerülni azokat a belső konfliktusokat és hatalmi harcokat, amelyek első madridi időszaka végén jelentkeztek. Mourinho 2010 és 2013 között egy bajnoki címet, egy Király-kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert a Real Madriddal.

Megosztottak a madridi szurkolók

A Mourinho-visszatérés híre azonnal megosztotta a Real Madrid szurkolóit. Sokan még mindig úgy tekintenek rá, mint arra az edzőre, aki megtörte a Barcelona dominanciáját, és győztes mentalitást honosított meg a csapatnál. Tapasztalatát és taktikai fegyelmét sokan a jelenlegi keret ingadozó teljesítményének ellenszereként látják.

Mások ugyanakkor továbbra is fenntartásokkal kezelik a korábbi Chelsea- és Manchester United-edző visszatérését. Első madridi időszaka feszült öltözői légkörrel és nyilvános konfliktusokkal zárult, ezt pedig a madridisták egy része máig nem felejtette el. Többen úgy érzik, Mourinho újbóli kinevezése inkább visszalépés lenne, mint előremutató döntés.

Pérez kezében a döntés, Klopp is képben van?

A végső döntés azonban továbbra is Florentino Pérez kezében van. A klubelnök várhatóan Mourinho szerkezeti és hatásköri követeléseit más jelöltek elképzeléseivel is összeveti – a hírek szerint például Unai Emery és Jürgen Klopp neve is felmerült. A klubelnök állítólag hatalmas csodálója Klopp munkájának, azonban csak abban az esetben szerződtetné, hogyha a német szakember meggondolná magát.

Ugyanis Klopp már egyszer visszautasította a madridiakat, arra hivatkozva, hogy nem szeretne újra vezetőedző lenni, jól érzi magam a Red Bullnál.

Ha a Liverpool sikeredzője mégis meggondolja magát, akkor egy valós opció lehet a Real Madrid számára, azonban amíg ez nem történik meg, addig a Real Madrid tiszteletben tartja a döntését – hangsúlyozta Romano.

Pérez várhatóan a jövő héten reagál Mourinho feltételeire. A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy a Real Madrid hajlandó-e olyan szintű kontrollt biztosítani az edzőnek, amilyet a portugál szakember szeretne. Ha megszületik a megállapodás, az a futballtörténelem egyik legnagyobb érdeklődéssel várt második felvonását hozhatja el.

