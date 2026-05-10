Lesújtó hírt kapott Hansi Flick órákkal az El Clásicó előtt

Amennyiben vasárnap este a Barcelona hazai pályán pontot szerez a Real Madrid elleni klasszikuson, a katalánok behozhatatlan előnyre tesznek szert a tabella élén, és megszerzik a bajnoki címet.

Az esetleges bajnokavatást azonban egy szörnyű tragédia árnyékolja be: a Barcelona hivatalos oldalán tudatta, hogy a csapat vezetőedzője, Hansi Flick édesapja elhunyt:

”Az FC Barcelona és az egész Barca-család szeretné kifejezni mély részvétét Hansi Flick édesapja halála alkalmából. Osztozunk a fájdalmában, és mellette, valamint a családja mellett állunk ebben a rendkívül nehéz időszakban”.

A Marca szerint a tréner vasárnap reggel hivatalosan is tájékoztatta a történtekről a klub igazgatótanácsát, valamint a játékoskeretet. A gyász és a nehéz pillanatok ellenére Flick úgy döntött, ott lesz a kispadon a Real Madrid ellen.

Az esti ellenfél, a Real Madrid is együttérzését fejezte ki a rivális edzője felé:

”A Real Madrid, a klub elnöke és az igazgatótanács mélységesen sajnálja Hansi Flicknek, az FC Barcelona vezetőedzőjének édesapja halálát. A Real Madrid szeretné őszinte részvétét és együttérzését kifejezni a családjának, valamint minden szerettének. Nyugodjon békében”.

