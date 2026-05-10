Goal.com
Szabó Kristóf

Lesújtó hírt kapott Hansi Flick órákkal az El Clásicó előtt

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera Division
H. Flick

Az FC Barcelona hivatalos oldalán jelentette be, hogy a vezetőedző, Hansi Flick édesapja órákkal a Real Madrid elleni El Clásicó előtt elhunyt.

Amennyiben vasárnap este a Barcelona hazai pályán pontot szerez a Real Madrid elleni klasszikuson, a katalánok behozhatatlan előnyre tesznek szert a tabella élén, és megszerzik a bajnoki címet.

Az esetleges bajnokavatást azonban egy szörnyű tragédia árnyékolja be: a Barcelona hivatalos oldalán tudatta, hogy a csapat vezetőedzője, Hansi Flick édesapja elhunyt:

”Az FC Barcelona és az egész Barca-család szeretné kifejezni mély részvétét Hansi Flick édesapja halála alkalmából. Osztozunk a fájdalmában, és mellette, valamint a családja mellett állunk ebben a rendkívül nehéz időszakban”.
A Marca szerint a tréner vasárnap reggel hivatalosan is tájékoztatta a történtekről a klub igazgatótanácsát, valamint a játékoskeretet. A gyász és a nehéz pillanatok ellenére Flick úgy döntött, ott lesz a kispadon a Real Madrid ellen.

Az esti ellenfél, a Real Madrid is együttérzését fejezte ki a rivális edzője felé:

”A Real Madrid, a klub elnöke és az igazgatótanács mélységesen sajnálja Hansi Flicknek, az FC Barcelona vezetőedzőjének édesapja halálát. A Real Madrid szeretné őszinte részvétét és együttérzését kifejezni a családjának, valamint minden szerettének. Nyugodjon békében”.

