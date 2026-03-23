Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Sorra dőlnek ki a játékosok az Arsenalnál, mi lesz így a szezon hajrájában?

Nehéz napokat él át az angol bajnoki listavezető Arsenal, hiszen a Manchester City elleni Ligakupa-kudarc után kiderült, a válogatott szünetben hat játékos sem utazik el hazája összetartására, miután többen is megsérültek a keretből.

Vasárnap szerezhette volna meg a szezon első trófeáját az Arsenal, ám többek között Kepa óriási hibájának köszönhetően végülis sima, 2-0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen.

Azonban nem csak a vártnál gyengébb játék adhat okot aggodalomra az Ágyúsok szimpatizánsainak, ugyanis sorra derülnek ki sérülések különböző kulcsjátékosokról, akik nem hagyják el a válogatott szünetben a csapatot.

A legrégebb óta a középpályás Mikel Merino sérült, ő január végén, a Manchester United elleni találkozón szenvedett lábsérülést, és még jó ideig harcképtelen marad a spanyol játékos. Martin Ödegaard legutóbb a Tottenham Hotspur elleni Észak-Londoni Derbin állt be az utolsó 15 percre, azóta azonban a norvég csapatkapitány sem áll Mikel Arteta rendelkezésére egy térdsérülés miatt, és nem lesz ott a válogatottban sem Hollandia és Svájc ellen.

A csapat kezdő jobbhátvédje, Jürrien Timber az Everton elleni győzelem alkalmával esett ki, így ő sem lesz ott a holland válogatott keretében. Az angol Eberechi Eze a Bayer Leverkusen elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján szenvedett vádlisérülést, így kimarad Thomas Tuchel csapatából a héten. Vele kapcsolatban Arteta elmondta, további vizsgálatok várnak a támadó középpályásra a sérülés súlyósságának megállapításához.

A legérzékenyebben a középső védők helyzete érintheti az Arsenalt, hiszen Gabriel és William Saliba sem tart hazája nemzeti csapatával az Egyesült Államokba a felkészülési meccsekre. Gabriel esetében a Brazil Labdarúgó-szövetség megerősítette, a védő jobb térde sérült meg, és nem lesz ott a Franciaország és Horvátország elleni barátságos találkozókon, és védőtársa, Saliba szintén kikerült a francia válogatottból egy bokasérülés miatt. Rajtuk kívül Leandro Trossard is marad Észak-Londonban, a belga sem egészséges ahhoz, hogy pályára lépjen a válogatott szünetben.

Az Arsenal számára fontos időszak jön a szezonban, a szünet után jön a Southampton elleni FA-kupa nagyeddöntő, a Sporting elleni BL-negyeddöntős párharc és a Bournemouth elleni Premier League-meccs.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
