Sorra dőlnek ki a játékosok az Arsenalnál, mi lesz így a szezon hajrájában?

Vasárnap szerezhette volna meg a szezon első trófeáját az Arsenal, ám többek között Kepa óriási hibájának köszönhetően végülis sima, 2-0-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen.

Azonban nem csak a vártnál gyengébb játék adhat okot aggodalomra az Ágyúsok szimpatizánsainak, ugyanis sorra derülnek ki sérülések különböző kulcsjátékosokról, akik nem hagyják el a válogatott szünetben a csapatot.

A legrégebb óta a középpályás Mikel Merino sérült, ő január végén, a Manchester United elleni találkozón szenvedett lábsérülést, és még jó ideig harcképtelen marad a spanyol játékos. Martin Ödegaard legutóbb a Tottenham Hotspur elleni Észak-Londoni Derbin állt be az utolsó 15 percre, azóta azonban a norvég csapatkapitány sem áll Mikel Arteta rendelkezésére egy térdsérülés miatt, és nem lesz ott a válogatottban sem Hollandia és Svájc ellen.

A csapat kezdő jobbhátvédje, Jürrien Timber az Everton elleni győzelem alkalmával esett ki, így ő sem lesz ott a holland válogatott keretében. Az angol Eberechi Eze a Bayer Leverkusen elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján szenvedett vádlisérülést, így kimarad Thomas Tuchel csapatából a héten. Vele kapcsolatban Arteta elmondta, további vizsgálatok várnak a támadó középpályásra a sérülés súlyósságának megállapításához.

A legérzékenyebben a középső védők helyzete érintheti az Arsenalt, hiszen Gabriel és William Saliba sem tart hazája nemzeti csapatával az Egyesült Államokba a felkészülési meccsekre. Gabriel esetében a Brazil Labdarúgó-szövetség megerősítette, a védő jobb térde sérült meg, és nem lesz ott a Franciaország és Horvátország elleni barátságos találkozókon, és védőtársa, Saliba szintén kikerült a francia válogatottból egy bokasérülés miatt. Rajtuk kívül Leandro Trossard is marad Észak-Londonban, a belga sem egészséges ahhoz, hogy pályára lépjen a válogatott szünetben.

Az Arsenal számára fontos időszak jön a szezonban, a szünet után jön a Southampton elleni FA-kupa nagyeddöntő, a Sporting elleni BL-negyeddöntős párharc és a Bournemouth elleni Premier League-meccs.

Forrás:

BBC

