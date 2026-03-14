A 16 éves szupertehetség volt a hős, győzelmével az Arsenal növelte előnyét a tabellán!

Az Arsenal tovább növelte volna előnyét a Manchester City előtt a tabella élén, egy győzelemmel tíz pont lehetett volna a két csapat a különbség, igaz, a Manchester Citynek két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az Ágyúsok.

Az első játékrész első negyedórájában az Arsenal akarat érvényesült, rengeteg blokkolt lövése volt a hazaiaknak, a félidő második felében viszont az Everton szerezhetett volna gólt, hol Raya nagy védése, hol Calafiori óriási blokkkja állította meg a vendégeket a gólszerzéstől, így gólnélküli döntetlennel mentek pihenőre a felek.

A második játékrészben sem tudott igazán felpörögni az Arsenal, inkább az Everton járt közelebb a vezetéshez Beto révén, de Raya ismét nagyot védett. A meddő mezőnyfölény a meccs végén érett góllá, egy kis vendég segítséggel: Dowman beadását benézte Pickford, a Hincapiéről lecsorgó labdát Gyökeres Viktor lőtte két méterről az üres kapuba, 1-0. Az utolsó Everton-szögletnél már Pickford is feljött, viszont ezt kivédekzete az Arsenal, sőt: a 16 éves szupertehetség, Max Dowman nyargalt végig a labdával a kapuig, és állította be a kétgólos Arsenal-győzelmet, 2-0.

Az Arsenal rendkívül fontos győzelmet aratott a bajnoki versenyfutás szempontjából, és növelte előnyét a Manchester Cityvel szemben.

Premier League, 30. forduló

Arsenal 2-0 Everton





