Drámai meccsen győzött a Manchester United az Arsenal otthonában

Mindkét csapatnak nagy volt a tétje az Emiratesben rendezett mérkőzésnek, az Arsenal szerette volna visszaállítani 7 pontos előnyét a táblázat élén, miután a Manchester City tegnap legyőzte a Wolverhamptont, míg a Manchester United egy győzelemmel felléphetett a negyedik helyre a Liverpool tegnapi botlása után.

Az első félidő a Manchester United felén telt nagy részben, a vendégek nem tudtak átjutni a hazai térfélre, az első helyzetre pedig a 18. percig kellett várni, Rice szabadrúgására Zubimendi érkezett tökéletesen, ám hét méterről leadott fejesét nagy bravúrral védte Lammens. Tíz perccel később pedig meg is szerezte a vezetést az Arsneal, Saka jól vette át a labdát a tizenhatoson belül, majd Martin Ödegaard elé tálalt, akinek a lövése Martínezről pattant a kapuba, az argentin öngóljával előnybe kerültek a hazaiak, 1-0.

A bekapott gól felrázta a Manchester Unitedet, fél óra elteltével előbb Mbeumo iramodott meg a balszélen, aki Fernandes elé tálalt, de mellé bombázta a labdát a portugál. A 34. percben aztán kiegyenlíthettek volna a vendégek, William Saliba óriásit hibázott, ám Bruno Fernandes mellé lőtte a ziccert. Nem ez volt az utolsó banális hiba az Ágyúsoktól, Martín Zubimendi passzolta volna vissza a labdát a kapushoz, ám nem jól találta el a labdát, amire Mbeumo lecsapott, és Raya kicselezése után a 37. percben az üres kapuba gurított, 1-1.

A második félidőben aztán meg is fordították a meccset a manchesteriek, Bruno Fernandes és Patrick Dorgu kényszerítője után a dán védő óriási gólt ragasztott Raya kapujába, a felsőlécről vágódott a labda a hálóba, 1-2. A bekapott gól nem ébresztette fel kellőképpen az Arsenalt, Mikel Arteta csapat nem tudott nagy helyzetet kialakítani, egy óra elteltével Rice lövése szállt magasan fölé. A meccs hajrájában megpróbált mindent az észak-londoni csapat, hogy valahogy kiegyenlítsen, és ez a 84. percben sikerült is: a híresen erős pontrúgás ismét meghozta a gyümölcsét, Saka szöglete után ide-oda pattogott a labda, végül Merino közvetlen közelről betalált, Sesko már csak a gólvonalon túlról rúgta ki a labdát, 2-2.

Ezzel a momentum és a lélektani előny átkerülhetett volna az Arsenalhoz, ám volt még egy csavar a meccsben, egy második labdát összeszedve Cunha lőtt hatalmas gólt ismételten a Manchester Unitednek, Raya-nak esélye sem volt, 2-3. Az Arsenalt ez teljesen összetörte, a maradék tíz percben semmilyen veszályt nem tudtak kialakítani az Ágyúsok, így egy fordulatos, drámai meccsen a Manchester United mindhárom pontot elhozta Londonból.

A United győzelmével fellépett a negyedik helyre, és már BL-indulást érő helyen áll Michael Carrick csapata, míg az Arsenal előnye négy pontra olvadt a Manchester City - Aston Villa kettős előtt, és zsinórban harmadik bajnoki meccsén maradt nyeretlen Mikel Arteta csapata.