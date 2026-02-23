Az Arsenal védője az Instagramon gúnyolódott a Tottenhamen

Magabiztos győzelemmel zárta az észak-londoni rangadót az Arsenal, amely 4–1-re verte a Tottenham Hotspur csapatát idegenben. A meccs után azonban nemcsak az eredményről, hanem Gabriel Magalhães közösségi médiás fricskájáról is beszél az angol futballközvélemény.

A mérkőzés kulcspillanata lehetett volna Randal Kolo Muani érvénytelenített gólja. A francia támadó találatát azért vették el, mert a játékvezető szerint szabálytalankodott Gabriellel szemben – az ismétlések azonban minimális kontaktust mutattak. A Tottenham kispadján Tudor hevesen reklamált, látványosan „műesést” jelezve.

Az Ágyúsok brazil védője a lefújás után az Instagramon ünnepelt – nem is akárhogyan. A csapatbuszon készült fotón felmutatta a négyes kártyát (utalva a négy rúgott gólra), mellé pedig bejelölte honfitársát, Richarlison, akivel korábban már volt szócsatája.

A poszt gyorsan bejárta a közösségi médiát, tovább szítva a rivalizálást a két brazil között.

