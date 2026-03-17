Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
arsenal leverkusenGetty Images
Horváth Róbert Gábor

Arsenal – Leverkusen: ki lesz ott a negyeddöntőben?

Az Arsenal kedden este hazai pályán fogadja a Bayer Leverkusen együttesét a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Az első mérkőzésen 1–1-es döntetlen született, így teljesen nyílt párharc várható az Emirates Stadionban.

Arteta: kulcsemberek hiányoznak, de van ok az optimizmusra  

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta vegyes hírekkel szolgált a találkozó előtti sajtótájékoztatón. Jó hír a londoniak számára, hogy Leandro Trossard felépült, és bevethető lesz a visszavágón.  

Ugyanakkor két fontos játékos biztosan kihagyja az összecsapást: a csapatkapitány Martin Ödegaard, valamint Jurrien Timber sem léphet pályára sérülés miatt. Előbbi esetében még kérdéses, hogy a közelgő Ligakupa-döntőre visszatérhet-e.  

Pozitívum viszont, hogy Ben White már edzésbe állt, és jó állapotban van, ami növeli az Arsenal variációs lehetőségeit a kulcsfontosságú találkozón.  

Hjulmand: „Győzni jöttünk Londonba”  

A vendégek vezetőedzője, Kasper Hjulmand határozott üzenetet fogalmazott meg: csapata nem feltartott kézzel érkezik Angliába.  

A dán szakember kiemelte, hogy agresszív, támadó Arsenalra számít, ugyanakkor a Leverkusen készen áll erre a kihívásra, és idei nemzetközi teljesítményük – például a Manchester City elleni győzelem – önbizalmat ad számukra.  

Bajnokok Ligája
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

„Mindent vagy semmit” – döntőként tekintenek rá  

A középpályás Exequiel Palacios szerint a mérkőzés felér egy döntővel: „mindent vagy semmit” alapon lépnek pályára. Az argentin világbajnok hangsúlyozta, hogy hisz a csapat erejében, és nem tart attól, hogy az Arsenal taktikailag változtat az első meccshez képest.  

A német együttes kerete ráadásul szinte teljes: sérülés nem nehezíti a felkészülést, így a legerősebb összeállításban léphetnek pályára Londonban.  

Forma és önbizalom: Arsenal-előny?  

Az Arsenal remek hangulatban várja az összecsapást. A londoniak az elmúlt mérkőzéseiken többször is a hajrában döntöttek, ami jól mutatja mentális erejüket és „soha fel nem adó” hozzáállásukat.  

A bajnokságban is stabilan teljesítenek, miközben hazai pályán különösen erősek: az idényben mindössze egy vereséget szenvedtek el az Emirates Stadionban.  

A támadójáték egyik érdekessége, hogy a cserepadról érkező játékosok kiemelkedően eredményesek – ebben a mutatóban az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája mezőnyét.  

Nyitott párharc, magas intenzitás  

A párharc minden szempontból kiegyenlített: az Arsenal hazai pályán és jobb formában érkezik, míg a Leverkusen szervezett, fizikailag erős és mentálisan is felkészült.  

Az első mérkőzés döntetlenje után egyetlen gól vagy egyéni villanás is eldöntheti, ki jut a legjobb nyolc közé. A tét tehát hatalmas – és minden adott egy kifejezetten magas színvonalú, feszült visszavágóhoz Londonban.

Ma este négy mérkőzést rendeznek a BL-ben. Érdekesség, hogy ezeken három angol csapat is érdekelt.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0