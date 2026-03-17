Arteta: kulcsemberek hiányoznak, de van ok az optimizmusra

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta vegyes hírekkel szolgált a találkozó előtti sajtótájékoztatón. Jó hír a londoniak számára, hogy Leandro Trossard felépült, és bevethető lesz a visszavágón.

Ugyanakkor két fontos játékos biztosan kihagyja az összecsapást: a csapatkapitány Martin Ödegaard, valamint Jurrien Timber sem léphet pályára sérülés miatt. Előbbi esetében még kérdéses, hogy a közelgő Ligakupa-döntőre visszatérhet-e.

Pozitívum viszont, hogy Ben White már edzésbe állt, és jó állapotban van, ami növeli az Arsenal variációs lehetőségeit a kulcsfontosságú találkozón.

Hjulmand: „Győzni jöttünk Londonba”

A vendégek vezetőedzője, Kasper Hjulmand határozott üzenetet fogalmazott meg: csapata nem feltartott kézzel érkezik Angliába.

A dán szakember kiemelte, hogy agresszív, támadó Arsenalra számít, ugyanakkor a Leverkusen készen áll erre a kihívásra, és idei nemzetközi teljesítményük – például a Manchester City elleni győzelem – önbizalmat ad számukra.

„Mindent vagy semmit” – döntőként tekintenek rá

A középpályás Exequiel Palacios szerint a mérkőzés felér egy döntővel: „mindent vagy semmit” alapon lépnek pályára. Az argentin világbajnok hangsúlyozta, hogy hisz a csapat erejében, és nem tart attól, hogy az Arsenal taktikailag változtat az első meccshez képest.

A német együttes kerete ráadásul szinte teljes: sérülés nem nehezíti a felkészülést, így a legerősebb összeállításban léphetnek pályára Londonban.

Forma és önbizalom: Arsenal-előny?

Az Arsenal remek hangulatban várja az összecsapást. A londoniak az elmúlt mérkőzéseiken többször is a hajrában döntöttek, ami jól mutatja mentális erejüket és „soha fel nem adó” hozzáállásukat.

A bajnokságban is stabilan teljesítenek, miközben hazai pályán különösen erősek: az idényben mindössze egy vereséget szenvedtek el az Emirates Stadionban.

A támadójáték egyik érdekessége, hogy a cserepadról érkező játékosok kiemelkedően eredményesek – ebben a mutatóban az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája mezőnyét.

Nyitott párharc, magas intenzitás

A párharc minden szempontból kiegyenlített: az Arsenal hazai pályán és jobb formában érkezik, míg a Leverkusen szervezett, fizikailag erős és mentálisan is felkészült.

Az első mérkőzés döntetlenje után egyetlen gól vagy egyéni villanás is eldöntheti, ki jut a legjobb nyolc közé. A tét tehát hatalmas – és minden adott egy kifejezetten magas színvonalú, feszült visszavágóhoz Londonban.

Ma este négy mérkőzést rendeznek a BL-ben. Érdekesség, hogy ezeken három angol csapat is érdekelt.

