A BBC szerint a következő 48 órában tudnak majd biztosat mondani Merino állapotáról, de hírek szerint könnyen elképzelhető, hogy többhetes kihagyás vár a spanyol középpályásra.

A Leeds United elleni, 4-0-s győzelmet hozó mérkőzés után a csapat vezetőedzője, Mikel Arteta beszélt játékosának állapotáról: “Problémája van a lábfejével, egy csont nagy fájdalmat okoz neki. Kellenek még további vizsgálatok, illetve egy specialistával is fogunk beszélni, hogy megtudjuk, mennyit kell kihagynia Merinonak”.

A spanyol idén hat gólt szerzett az Arsenal színeiben minden sorozatot figyelembe véve, és univerzális játékosnak számít az Ágyúsok keretében, rendre előfordult, hogy csatárként számolt vele Arteta akkor, mikor mindegyik centere sérült volt a baszk menedzsernek.

Közben pedig olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Merino sérülése miatt az Arsenal aktív lehet az átigazolási szezon utolsó napján, hogy pótolja kiesett játékosát az észak-londoni gárda.