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Liga Profesional
Liga Profesional Resumen
Liga Profesional, partidos y resultados
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domingo, 2 de agosto
jueves, 6 de agosto
viernes, 7 de agosto
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Gotham FC
|18
|11
|4
|3
|23
|12
|11
|37
|2
|Washington Spirit
|18
|11
|3
|4
|26
|13
|13
|36
|3
|Utah Royals
|18
|10
|3
|5
|31
|19
|12
|33
|4
|San Diego Wave FC
|18
|10
|2
|6
|24
|19
|5
|32
|5
|Kansas City Current
|18
|9
|2
|7
|29
|25
|4
|29