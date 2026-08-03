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Liga Profesional

Liga Profesional Resumen

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Todo sobre apuestas en GOAL
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Liga Profesional, partidos y resultados

domingo, 2 de agosto
Vélez Sarsfield badge
Vélez Sarsfield
SAR
1
Independiente badge
Independiente
IND
0
F
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Huracán badge
Huracán
HUR
0
Atlético Tucuman badge
Atlético Tucuman
ATT
0
F
jueves, 6 de agosto
Rosario Central badge
Rosario Central
ROS
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
Estudiantes de Rio Cuarto badge
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
viernes, 7 de agosto
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Gotham FC crestGotham FC18114323121137
W
W
D
W
W
2Washington Spirit crestWashington Spirit18113426131336
L
W
W
W
L
3Utah Royals crestUtah Royals18103531191233
W
L
W
W
L
4San Diego Wave FC crestSan Diego Wave FC1810262419532
W
L
D
L
W
5Kansas City Current crestKansas City Current189272925429
D
W
L
D
L
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