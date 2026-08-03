Terremoto en Argentina: la afición de River Plate le declara la guerra a todos

La afición del River Plate estalló de indignación en el estadio Monumental, tras la derrota ante Rosario Central por un gol a cero, en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, en una escena que dejó al descubierto la profundidad de la crisis que atraviesa el histórico club.

Silbidos y cánticos exigiendo la salida de todos

Desde los primeros instantes del partido, la tensión se hizo evidente en las gradas del Monumental, y cuando el locutor del estadio anunció los nombres de los jugadores, varios de ellos fueron recibidos con sonoros silbidos. Tampoco se libró de la ira de los aficionados el técnico Eduardo Coudet, aunque la dureza de las críticas dirigidas hacia él fue relativamente menor.

El único gol del partido llegó por fuego amigo, después de que Nicolás Otamendi marcara un gol en propia puerta, lo que encendió la mecha de la indignación en las gradas. La afición coreó su famoso cántico: "Muévete, River, muévete...", antes de convertirse en atronadores silbidos al final de la primera mitad, como expresión del descontento por el rendimiento.

A pesar de las ocasiones que tuvo River para igualar el marcador, un peligroso contraataque liderado por Giovanni Cantizano estuvo a punto de duplicar el resultado a favor de Rosario Central, y fue la chispa que hizo estallar las gradas.

Los cánticos se intensificaron desde todos los rincones del estadio para abarcar a los jugadores y a la directiva, antes de alcanzar su punto álgido con un clamor unánime: "Tienen que irse todos". Y con el pitido final, los silbidos fueron estruendosos hasta un nivel sin precedentes.

Ramón Díaz vuelve a primer plano

En los pasillos y las salas del estadio, un grupo de aficionados coreó un llamativo cántico: "Cantemos todos para que vuelva Ramón...", en alusión al histórico entrenador Ramón Díaz, que actualmente se encuentra sin club desde su salida del Internacional brasileño el año pasado.

Díaz posee un brillante historial con el River Plate, ya que dirigió al equipo en tres etapas: 1995-1999, 2001-2002 y, después, 2012-2014. A lo largo de su trayectoria como técnico del club, conquistó siete títulos nacionales y dos títulos continentales, entre los que destaca la Copa Libertadores de 1996.

Cinco derrotas consecutivas: la peor racha en la historia del club

Con esta derrota, el River Plate ha sufrido su quinta derrota consecutiva en las competiciones de la Asociación del Fútbol Argentino, la peor racha de su historia durante la era profesional. La serie comenzó tras la derrota en la final del Apertura ante Belgrano, pasando por la caída en el superclásico ante el eterno rival Boca Juniors.

El malestar de la afición del "Millonario" se remonta a finales del año pasado, cuando el equipo no logró cumplir sus aspiraciones a pesar de la permanencia de Marcelo Gallardo en aquel momento. El inicio de 2026 fue testigo de la destitución del entrenador más exitoso de la historia del club, sucedido por Eduardo Coudet, pero los resultados siguieron a la baja pese a que el equipo alcanzó la final del Apertura.

La directiva del River Plate, en el banquillo de los acusados

La ira de la afición no se limitó al cuerpo técnico y a los jugadores, sino que se extendió hasta abarcar a la actual junta directiva, que asumió el cargo el pasado noviembre. Los aficionados responsabilizaron a la directiva del descenso en el nivel del equipo, criticando "el elevado precio que se pagó por fichajes que no aportaron lo esperado", además de lo que calificaron como "el maltrato a los descartados del contenedor".

Es la primera vez que la nueva directiva se enfrenta a semejante cantidad de críticas y cánticos hostiles desde su llegada al club, lo que augura una crisis administrativa y deportiva que podría sacudir la estabilidad de uno de los clubes más históricos del continente latinoamericano.