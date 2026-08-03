Vídeo: "No le bastó con la vergüenza de la final del Mundial": un gesto antideportivo de Paredes desata una gran polémica

Leandro Paredes, jugador del Boca Juniors, se vio envuelto en un nuevo problema durante el partido de su equipo ante el Newell's Old Boys, en la liga argentina.

Paredes fue objeto de amplias críticas tras la final del Mundial, que perdió con Argentina frente a España, para que la Roja se coronara con su segundo título.

El centrocampista argentino Leandro Paredes agredió a los jugadores de la selección española, Eric García y Gavi, justo después del pitido final, en una conducta antideportiva que provocó un gran malestar.

Desde el mismísimo césped del "MetLife Stadium", Paredes no asimiló la derrota de su país ante España por un gol a cero en la prórroga; estalló de rabia tras el final del partido y agredió a golpes a los jugadores españoles en una escena vergonzosa.

La madrugada de hoy, el Boca Juniors se enfrentó al Newell's Old Boys, en un partido que terminó con empate 2-2, pero Paredes no quiso irse sin desatar una nueva ola de indignación en su contra.

En uno de los ataques del rival, el jugador del Newell's, Facundo Guch, cayó al suelo tras disputar un balón con uno de los jugadores del Boca Juniors, y cuando intentó levantarse, Paredes sorprendió a todos golpeando con fuerza el balón contra su cuerpo, tirándolo de nuevo al suelo, en una actitud poco ética del jugador de la selección de Argentina.

Se desató una gran crisis sobre el terreno de juego a causa de esta acción y Paredes recibió una tarjeta amarilla, pero fue objeto de fuertes críticas por su comportamiento violento.







