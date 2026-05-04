La presencia de Neymar en Argentina ha desatado una avalancha de rumores. El delantero, que viajó con el Santos para jugar ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana, visitó la Casa Amarilla, el centro de entrenamiento del Boca, junto a La Bombonera.

Durante su visita, le obsequiaron dos camisetas personalizadas: una con su nombre y otra regalada por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme.



