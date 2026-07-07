¡Lionel Messi ya era una superestrella con solo nueve años! Los jugadores veteranos solían quedarse después de los entrenamientos para ver en acción al «pequeño mago»

Matías Fondato, exjugador del Newell's Old Boys que ahora pinta en lugar de jugar, recuerda el ambiente surrealista que rodeaba al joven Messi. A pesar de ser varios años mayores, Fondato y sus compañeros del primer equipo sabían que aquel niño prodigio arrasaba en las categorías inferiores de su centro de entrenamiento.

«Todo el mundo hablaba de ese pequeño mago que parecía destrozar a los equipos», recordó Fondato a talkSPORT. «Por aquel entonces yo empezaba a formar parte del primer equipo. Y toda la plantilla, antes de irnos al hotel, nos quedábamos un rato viéndole jugar. Teníamos unos minutos, después de ducharnos y antes de que el autobús partiera hacia el hotel, así que nos íbamos a ver sus partidos. Era simplemente absurdo verlo jugar. De hecho, es igual que ahora, pero cuando él tenía unos nueve años».



