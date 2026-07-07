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¡Lionel Messi ya era una superestrella con solo nueve años! Los jugadores veteranos solían quedarse después de los entrenamientos para ver en acción al «pequeño mago»
Las estrellas veteranas, asombradas por el pequeño mago
Matías Fondato, exjugador del Newell's Old Boys que ahora pinta en lugar de jugar, recuerda el ambiente surrealista que rodeaba al joven Messi. A pesar de ser varios años mayores, Fondato y sus compañeros del primer equipo sabían que aquel niño prodigio arrasaba en las categorías inferiores de su centro de entrenamiento.
«Todo el mundo hablaba de ese pequeño mago que parecía destrozar a los equipos», recordó Fondato a talkSPORT. «Por aquel entonces yo empezaba a formar parte del primer equipo. Y toda la plantilla, antes de irnos al hotel, nos quedábamos un rato viéndole jugar. Teníamos unos minutos, después de ducharnos y antes de que el autobús partiera hacia el hotel, así que nos íbamos a ver sus partidos. Era simplemente absurdo verlo jugar. De hecho, es igual que ahora, pero cuando él tenía unos nueve años».
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La «Máquina del 87» y las comparaciones con Maradona
El equipo juvenil de Messi, «La Máquina del 87», permaneció invicto tres años. Desde niño lo comparaban con Maradona, pues había estado en la grada cuando este debutó con el Newell’s en 1993.
A los nueve años ya hacía malabares con el balón para los aficionados en el Estadio Marcelo Bielsa, que coreaban su nombre.
«Bueno, la cuestión era su estatura», dijo Fondato sobre el joven delantero. «Era muy, muy pequeño, pero al mismo tiempo parecía tener una mente de adulto, ya sabes, jugando contra niños de esa edad. Así que se notaba, quizá no dirías que se convertiría en lo que realmente se convirtió, pero se veía que era completamente diferente a todo lo que habías visto a esa edad».
Un legado que desafía al tiempo
Aunque Messi nunca jugó con el primer equipo de Newell's antes de fichar por un club español, su huella en Argentina perdura. Décadas después de sus partidos juveniles, sigue dominando el fútbol mundial, y excompañeros como Pedri elogian su «increíble» estado de forma y longevidad.
Para Fondato, verlo levantar la Copa del Mundo 2022 fue el broche de un rompecabezas que empezó en Rosario.
«En Argentina algunos decían: “No ganará el Mundial, nunca lo logrará”», recordó Fondato. «Pero tras conquistarlo y verle seguir al mismo nivel tantos años, es increíble. Yo, como persona de fútbol, nunca lo dudé».
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Desde los campos de entrenamiento hasta los cuadros al óleo
El círculo entre Fondato y Messi se cerró gracias al arte. Fondato, «Geordie adoptivo» tras vivir ocho años en Newcastle y pintar para estrellas de la Premier, tiene un modelo favorito: el niño que veía entrenar en Newell’s.
«De hecho, tiene un cuadro mío», reveló Fondato, quien le regaló la obra antes del Mundial de 2018. «Solo para entregárselo en persona y visitar a toda la selección argentina». Fue un reencuentro perfecto entre el artista y el niño que, con nueve años, ya pintaba obras maestras sobre el césped.
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