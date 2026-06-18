Según Ole, las persistentes lesiones de espalda llevaron a ambas partes a acordar una separación sin indemnización. En los últimos meses, la disponibilidad del veterano delantero se ha reducido drásticamente, limitando su impacto con la camiseta azul y dorada.

Cavani solo jugó dos partidos esta temporada sin anotar, afectado por lumbago agudo y hernia discal. A pesar de una microcirugía en la espalda al inicio del torneo, las exigencias físicas del fútbol argentino resultaron insostenibles para el jugador de 39 años.