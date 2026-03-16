Muhammad Zaki

Gordon responde a las «tonterías» de Rooney y Shearer

El drama comenzó cuando Anthony Gordon quedó fuera de la alineación titular del Newcastle para el crucial partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el pasado martes. A pesar de la importancia del encuentro, el extremo solo estaba en condiciones de ocupar un puesto en el banquillo, lo que desató una oleada de críticas por parte de comentaristas de renombre que cuestionaron su compromiso y su conducta profesional esa noche, acusaciones a las que el jugador de los Magpies ha respondido ahora de forma contundente.