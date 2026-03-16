Goal.com
En directo

Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

Artículos de Muhammad Zaki
  1. Cole Palmer Manchester United 2025-26Getty/GOAL
    C. PalmerChelsea

    Una leyenda del fútbol inglés afirma que Palmer se sentirá «muy tentado» por el Manchester United

    Según Chris Waddle, la estrella del Chelsea Cole Palmer podría verse tentado por un sensacional regreso al noroeste para jugar en el club del que era aficionado de niño, el Manchester United. Sin embargo, el exjugador de la selección inglesa ha expresado sus dudas sobre si el delantero conseguiría siquiera un puesto asegurado en el once inicial de los «Diablos Rojos», dada la feroz competencia en el centro del campo en Old Trafford.

  2. Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedJ. Grealish

    Grealish elogia a una estrella del Manchester United que califica de «absolutamente increíble»

    Jack Grealish, cedido por el Manchester City, quedó impresionado por la magistral actuación de Bruno Fernandes, que llevó al Manchester United a una contundente victoria por 3-1 sobre el Aston Villa el domingo. La estrella del Everton recurrió a las redes sociales para elogiar al capitán del United tras una actuación que reescribió los libros de historia en Old Trafford.

  3. Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
    Real MadridK. Mbappe

    Un gran impulso para el Madrid con el regreso de Mbappé y Bellingham a la convocatoria

    Kylian Mbappé vuelve oficialmente a la convocatoria del Real Madrid tras perderse la victoria en el partido de ida en el Bernabéu debido a una lesión de rodilla. La superestrella francesa se ha sometido a un tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar la cirugía, y su recuperación en Valdebebas ha sido lo suficientemente rápida como para ganarse un puesto en la convocatoria para enfrentarse al Manchester City junto a Jude Bellingham, quien también ha estado de baja recientemente.

  7. Kylian Mbappe Real Madrid Super Cup 2026Getty
    K. MbappeReal Madrid

    Mbappé, en medio de la polémica entre el club y la selección

    El Real Madrid se enfrenta a un dilema respecto a la disponibilidad física de Kylian Mbappé de cara a su partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, ya que la selección francesa y Nike exigen su presencia para los amistosos internacionales. El campeón del mundo podría ser convocado por su selección a pesar de no haber jugado ningún partido con su club.

  8. Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    LiverpoolA. Becker

    El Liverpool activa la opción de prórroga de 12 meses del contrato de su jugador estrella

    Según se ha informado, el Liverpool ha ejercido la opción de prórroga de 12 meses del contrato de Alisson, lo que garantiza que el brasileño permanezca en Merseyside al menos una temporada más. El contrato anterior del jugador, de 33 años, expiraba este verano, lo que le habría convertido en uno de los agentes libres más cotizados del mercado. En cambio, ahora tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-27.

  9. yamal-messi(C)Getty Images
    L. MessiL. Yamal

    ¡Se cancela el Messi vs Yamal! Se suspende la Finalissima entre Argentina y España

    Los aficionados al fútbol se quedarán sin el enfrentamiento soñado entre Lionel Messi y Lamine Yamal, tras la cancelación oficial de la Finalissima de 2026 entre Argentina y España. Tras el traslado forzoso del partido desde Catar debido a cuestiones geopolíticas, el colapso total de las negociaciones llevó a la Asociación Argentina de Fútbol a rechazar varias propuestas de la UEFA —entre ellas, un enfrentamiento en el Bernabéu—, lo que ha provocado que este esperado encuentro entre campeones se haya cancelado por conflictos de calendario irresolubles.

  10. England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport
    ArsenalChelsea

    El exjugador del Chelsea Cole, candidato a asumir su primer cargo como entrenador

    Según se informa, el exdefensa del Arsenal y del Chelsea, Ashley Cole, está en negociaciones para incorporarse al Cesena, equipo de la Serie B, en lo que será su primer cargo como entrenador principal tras haber ejercido anteriormente como segundo entrenador de la selección inglesa. Cole también ha trabajado junto a Frank Lampard en el Everton y con Wayne Rooney en el Birmingham City. A sus 45 años, ahora está listo para emprender su andadura en solitario.

  1. Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
    T. BarryEverton

    La policía investiga las denuncias de que unos amigos de Barry fueron agredidos en el Arsenal

    Una desagradable escena en las gradas ha empañado el desplazamiento del Everton al norte de Londres este fin de semana. Tras la derrota por 2-0 ante el Arsenal, el delantero de los Toffees, Thierno Barry, se pronunció en las redes sociales para condenar una agresión «inaceptable» contra sus amigos en el sector de la afición visitante, lo que ha dado lugar a una investigación conjunta de la policía y al compromiso del club de tomar medidas estrictas.

  2. Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL
    K. MbappeReal Madrid

    Se desvela: el papel que desempeñará Mbappé en el Real Madrid contra el Manchester City

    Según se informa, Kylian Mbappé se subirá este lunes al avión junto con la plantilla del Real Madrid para viajar a Inglaterra. Dispuesto a todo para no quedarse simplemente mirando desde la banda, el delantero está haciendo todo lo posible por estar disponible para Álvaro Arbeloa en este decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Tras perderse los últimos partidos, el francés está ansioso por ayudar a su equipo a superar el ambiente infernal del Etihad y asegurarse una plaza en cuartos de final.

  3. Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images
    A. ThompsonChelsea FC Women

    Por qué Thompson preveía una sequía goleadora de cuatro meses en el «temible» Chelsea

    La sensacional jugadora de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, ha desvelado los entresijos de su abrumadora transición del Angel City FC al implacable foco mediático de la Superliga Femenina. Tras cambiar las comodidades y el sol de su ciudad natal, Los Ángeles, por un fichaje sensacional por el Chelsea, la delantera de 20 años reveló que el salto le resultaba tan intimidante que se preparó para pasar cuatro meses sin marcar ningún gol en una plantilla de las Blues repleta de estrellas.

  5. FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP
    A. GulerReal Madrid

    📽️ | «¡No intentéis esto en casa!» - Guler marca desde su propia mitad del campo

    Arda Güler protagonizó un momento de pura magia para poner el broche de oro a la contundente victoria por 4-1 del Real Madrid sobre el Elche, con un impresionante pase por encima de la defensa desde 68 metros dentro de su propio campo. Ese audaz disparo dejó boquiabierto al Bernabéu y resumió a la perfección una noche de dominio de los blancos; el mediapunta de 21 años no dudó en compartir con orgullo en Instagram las espectaculares imágenes.

  6. Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
    TottenhamI. Tudor

    Tudor explica por qué ignoró a Kinsky, que estaba llorando, tras su sorprendente sustitución

    El entrenador interino del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, ha defendido su contundente sustitución de Antonin Kinsky en el minuto 17 durante la caótica derrota ante el Atlético de Madrid. A pesar de haber sido objeto de un intenso escrutinio por ignorar al portero, que abandonaba el terreno de juego entre lágrimas, Tudor se mantiene firme en que su reacción desde la banda fue una estrategia deliberada para evitar que una situación delicada se descontrolara.

  7. Anthony Gordon Alan Shearer Wayne RooneyGetty/GOAL
    A. GordonNewcastle

    Gordon responde a las «tonterías» de Rooney y Shearer

    El drama comenzó cuando Anthony Gordon quedó fuera de la alineación titular del Newcastle para el crucial partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el pasado martes. A pesar de la importancia del encuentro, el extremo solo estaba en condiciones de ocupar un puesto en el banquillo, lo que desató una oleada de críticas por parte de comentaristas de renombre que cuestionaron su compromiso y su conducta profesional esa noche, acusaciones a las que el jugador de los Magpies ha respondido ahora de forma contundente.

  8. Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. DowmanArsenal

    Arteta desvela las instrucciones de Dowman en la espectacular victoria del Arsenal

    El Arsenal se colocó con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League tras imponerse por 2-0 al Everton en los últimos minutos, pero lo que sigue dando que hablar en el norte de Londres es la sensacional actuación de Max Dowman. Con la libertad que le concedió Mikel Arteta para dar el golpe decisivo, el joven de 16 años se desmarcó de los nervios propios de la lucha por el título para desmontar a un obstinado equipo de los Toffees, provocando un error que propició el primer gol de Viktor Gyokeres antes de marcar él mismo el segundo.

  9. Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
    Real MadridAntonio Rüdiger

    📽️ | Rudiger se une a los aficionados en una celebración desenfrenada tras derrotar al Manchester City.

    Antonio Rudiger volvió a demostrar por qué es el favorito absoluto de la afición del Bernabéu tras la contundente victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Manchester City. Mientras que muchas de las grandes estrellas del fútbol intentan evitar la atención de los aficionados tras un partido tan importante de la Liga de Campeones, el internacional alemán abrazó a los seguidores y celebró efusivamente en su coche ante aquellos que le habían bloqueado la salida del estadio.

  10. Antonin Kinsky Thibaut Courtois GFXGetty/GOAL
    T. CourtoisA. Kinsky

    Courtois envió un mensaje privado a Kinsky tras la pesadilla con los Spurs.

    La estrella del Real Madrid Thibaut Courtois ha revelado que envió un mensaje privado de apoyo a Antonin Kinsky tras el desastroso debut del portero del Tottenham en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. El guardameta checo de 22 años fue titular por sorpresa en el Metropolitano, pero fue sustituido sin piedad a los 14 minutos tras cometer dos errores garrafales que ayudaron al equipo español a ponerse con una ventaja de 3-0.

Más antiguo