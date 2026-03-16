Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.
Según Chris Waddle, la estrella del Chelsea Cole Palmer podría verse tentado por un sensacional regreso al noroeste para jugar en el club del que era aficionado de niño, el Manchester United. Sin embargo, el exjugador de la selección inglesa ha expresado sus dudas sobre si el delantero conseguiría siquiera un puesto asegurado en el once inicial de los «Diablos Rojos», dada la feroz competencia en el centro del campo en Old Trafford.
Jack Grealish, cedido por el Manchester City, quedó impresionado por la magistral actuación de Bruno Fernandes, que llevó al Manchester United a una contundente victoria por 3-1 sobre el Aston Villa el domingo. La estrella del Everton recurrió a las redes sociales para elogiar al capitán del United tras una actuación que reescribió los libros de historia en Old Trafford.
Kylian Mbappé vuelve oficialmente a la convocatoria del Real Madrid tras perderse la victoria en el partido de ida en el Bernabéu debido a una lesión de rodilla. La superestrella francesa se ha sometido a un tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar la cirugía, y su recuperación en Valdebebas ha sido lo suficientemente rápida como para ganarse un puesto en la convocatoria para enfrentarse al Manchester City junto a Jude Bellingham, quien también ha estado de baja recientemente.
Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, ha dado una oportuna dosis de realidad a Max Dowman, la nueva sensación del Arsenal, instando al joven, que está haciendo historia, a mantener su atención firmemente centrada en los estudios, a pesar de su impresionante debut en el fútbol de primera división a las órdenes de Mikel Arteta.
El portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, vivió un momento sumamente incómodo al ser rechazado inesperadamente en las elecciones a la presidencia del club. Al veterano guardameta se le negó la posibilidad de votar debido a un imprevisto, por lo que perdió la oportunidad de expresar su opinión antes de que Joan Laporta fuera finalmente proclamado ganador.
La derrota por 1-0 del AC Milan ante la Lazio quedó eclipsada por un momento de gran tensión en el banquillo, ya que el extremo estrella Rafael Leão reaccionó con furia a su sustitución en la segunda parte, enfrentándose al entrenador Massimiliano Allegri y dando patadas a las botellas de agua en una evidente muestra de frustración.
El Real Madrid se enfrenta a un dilema respecto a la disponibilidad física de Kylian Mbappé de cara a su partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, ya que la selección francesa y Nike exigen su presencia para los amistosos internacionales. El campeón del mundo podría ser convocado por su selección a pesar de no haber jugado ningún partido con su club.
Según se ha informado, el Liverpool ha ejercido la opción de prórroga de 12 meses del contrato de Alisson, lo que garantiza que el brasileño permanezca en Merseyside al menos una temporada más. El contrato anterior del jugador, de 33 años, expiraba este verano, lo que le habría convertido en uno de los agentes libres más cotizados del mercado. En cambio, ahora tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-27.
Los aficionados al fútbol se quedarán sin el enfrentamiento soñado entre Lionel Messi y Lamine Yamal, tras la cancelación oficial de la Finalissima de 2026 entre Argentina y España. Tras el traslado forzoso del partido desde Catar debido a cuestiones geopolíticas, el colapso total de las negociaciones llevó a la Asociación Argentina de Fútbol a rechazar varias propuestas de la UEFA —entre ellas, un enfrentamiento en el Bernabéu—, lo que ha provocado que este esperado encuentro entre campeones se haya cancelado por conflictos de calendario irresolubles.
Según se informa, el exdefensa del Arsenal y del Chelsea, Ashley Cole, está en negociaciones para incorporarse al Cesena, equipo de la Serie B, en lo que será su primer cargo como entrenador principal tras haber ejercido anteriormente como segundo entrenador de la selección inglesa. Cole también ha trabajado junto a Frank Lampard en el Everton y con Wayne Rooney en el Birmingham City. A sus 45 años, ahora está listo para emprender su andadura en solitario.
Una desagradable escena en las gradas ha empañado el desplazamiento del Everton al norte de Londres este fin de semana. Tras la derrota por 2-0 ante el Arsenal, el delantero de los Toffees, Thierno Barry, se pronunció en las redes sociales para condenar una agresión «inaceptable» contra sus amigos en el sector de la afición visitante, lo que ha dado lugar a una investigación conjunta de la policía y al compromiso del club de tomar medidas estrictas.
Según se informa, Kylian Mbappé se subirá este lunes al avión junto con la plantilla del Real Madrid para viajar a Inglaterra. Dispuesto a todo para no quedarse simplemente mirando desde la banda, el delantero está haciendo todo lo posible por estar disponible para Álvaro Arbeloa en este decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Tras perderse los últimos partidos, el francés está ansioso por ayudar a su equipo a superar el ambiente infernal del Etihad y asegurarse una plaza en cuartos de final.
La sensacional jugadora de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, ha desvelado los entresijos de su abrumadora transición del Angel City FC al implacable foco mediático de la Superliga Femenina. Tras cambiar las comodidades y el sol de su ciudad natal, Los Ángeles, por un fichaje sensacional por el Chelsea, la delantera de 20 años reveló que el salto le resultaba tan intimidante que se preparó para pasar cuatro meses sin marcar ningún gol en una plantilla de las Blues repleta de estrellas.
La lucha del Manchester City por conquistar otro título de la Premier League sufrió un duro revés el sábado, al empatar a 1-1 contra el West Ham United. A pesar de dominar la posesión, los Blues no lograron sumar los tres puntos necesarios para mantenerse a la altura de un implacable Arsenal, que se encuentra cómodamente en lo más alto de la tabla.
Arda Güler protagonizó un momento de pura magia para poner el broche de oro a la contundente victoria por 4-1 del Real Madrid sobre el Elche, con un impresionante pase por encima de la defensa desde 68 metros dentro de su propio campo. Ese audaz disparo dejó boquiabierto al Bernabéu y resumió a la perfección una noche de dominio de los blancos; el mediapunta de 21 años no dudó en compartir con orgullo en Instagram las espectaculares imágenes.
El entrenador interino del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, ha defendido su contundente sustitución de Antonin Kinsky en el minuto 17 durante la caótica derrota ante el Atlético de Madrid. A pesar de haber sido objeto de un intenso escrutinio por ignorar al portero, que abandonaba el terreno de juego entre lágrimas, Tudor se mantiene firme en que su reacción desde la banda fue una estrategia deliberada para evitar que una situación delicada se descontrolara.
El drama comenzó cuando Anthony Gordon quedó fuera de la alineación titular del Newcastle para el crucial partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el pasado martes. A pesar de la importancia del encuentro, el extremo solo estaba en condiciones de ocupar un puesto en el banquillo, lo que desató una oleada de críticas por parte de comentaristas de renombre que cuestionaron su compromiso y su conducta profesional esa noche, acusaciones a las que el jugador de los Magpies ha respondido ahora de forma contundente.
El Arsenal se colocó con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League tras imponerse por 2-0 al Everton en los últimos minutos, pero lo que sigue dando que hablar en el norte de Londres es la sensacional actuación de Max Dowman. Con la libertad que le concedió Mikel Arteta para dar el golpe decisivo, el joven de 16 años se desmarcó de los nervios propios de la lucha por el título para desmontar a un obstinado equipo de los Toffees, provocando un error que propició el primer gol de Viktor Gyokeres antes de marcar él mismo el segundo.
Antonio Rudiger volvió a demostrar por qué es el favorito absoluto de la afición del Bernabéu tras la contundente victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Manchester City. Mientras que muchas de las grandes estrellas del fútbol intentan evitar la atención de los aficionados tras un partido tan importante de la Liga de Campeones, el internacional alemán abrazó a los seguidores y celebró efusivamente en su coche ante aquellos que le habían bloqueado la salida del estadio.
La estrella del Real Madrid Thibaut Courtois ha revelado que envió un mensaje privado de apoyo a Antonin Kinsky tras el desastroso debut del portero del Tottenham en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. El guardameta checo de 22 años fue titular por sorpresa en el Metropolitano, pero fue sustituido sin piedad a los 14 minutos tras cometer dos errores garrafales que ayudaron al equipo español a ponerse con una ventaja de 3-0.