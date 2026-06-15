El Manchester United se ahorrará millones en indemnizaciones cuando Rubén Amorim fiche por el AC Milan y se enfrente a su exentrenador en agosto

El Manchester United reducirá la indemnización que debe a su exentrenador Amorim, informa The Telegraph. El club había previsto 16,7 millones de libras por su despido, pero ahora que Amorim fichará por un equipo de la Serie A, pagará menos.

El técnico de 41 años fue destituido tras solo 14 meses al frente del equipo, dejando atrás un cuerpo técnico que incluía a Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro y Jorge Vital. Este desembolso se sumó a los 14,5 millones de libras pagados previamente para prescindir de Erik ten Hag.