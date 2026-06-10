El jugador de 27 años fue clave cuando los Gunners acabaron con su sequía de títulos, convirtiéndose en el primer capitán desde Patrick Vieira en levantar el trofeo; sin embargo, Merson cree que las necesidades tácticas para la próxima temporada podrían cambiar.

En declaraciones a The Sports Agents, Merson admitió: «Suena loco, pero quizá piensen en venderlo [a Odegaard]. Pero, en mi opinión, seguirán interesados muchos equipos… Para jugar en su posición necesitas velocidad en la delantera; se exige rapidez».



