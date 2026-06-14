Por el intenso calor en Estados Unidos, Canadá y México, los jugadores tienen un descanso de tres minutos a los 22 minutos de cada tiempo para hidratarse. Sin embargo, Klopp no está convencido por los argumentos del organismo rector.

En declaraciones a la cadena alemana ZDF, Klopp fue directo al valorar el torneo. El legendario entrenador afirmó: «El fútbol está secuestrado por ejecutivos con aire acondicionado. Vi a los jugadores parados durante un descanso por calor, mientras las pausas publicitarias marcaban el ritmo del partido, y me pregunté: ¿a quién sirve realmente el Mundial? ¿A los aficionados? ¿A los jugadores? ¿O a los anunciantes?».