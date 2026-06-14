Núñez, de 26 años, es agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Hilal. Llegó a Arabia Saudí el año pasado, pero la incorporación de Karim Benzema le marginó. Liverpool tiene la opción de ficharlo gratis y devolverlo a la Premier League.

Con los Reds buscando opciones ofensivas tras la lesión de Hugo Ekitike, fichar a un internacional con experiencia gratis podría ser irresistible. Su potencia y presión encajan con el estilo agresivo que impone el nuevo técnico, Andoni Iraola. En su anterior etapa en Anfield marcó 40 goles y dio 26 asistencias en 143 partidos, cifras que, sumadas a su trabajo incansable, aún le granjean el afecto de parte de la afición del Kop.