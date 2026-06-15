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«Estoy listo para hacerlo bien»: Kylian Mbappé admite que debe «dar un paso más en defensa» para que Francia gane el Mundial de 2026
La promesa defensiva de Mbappé
La superestrella del Real Madrid admite que debe cambiar su estilo para llevar a Francia a la gloria en el Mundial 2026. Antes del debut en el Grupo I contra Senegal, Mbappé reconoció las críticas por su escasa implicación sin balón.
Sabe que, para que el equipo de Didier Deschamps avance en un torneo de 48 selecciones, todos deben aportar en defensa. En una entrevista con Le Parisien, respondió a las preguntas de su hermano Ethan: «Tengo que dar un paso más en defensa. Estoy dispuesto a hacerlo bien porque quiero el Mundial a toda costa. A menudo hablamos de esto porque él defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente lo destaque. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo dar un paso más. Es importante para el equipo y voy a hacerlo».
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En defensa del capitán
El exjugador del París Saint-Germain ha generado intenso debate, pero sus allegados le han mostrado apoyo. El Balón de Oro Ousmane Dembélé consideró «excesivo» el escrutinio, pues las críticas superan lo deportivo y olvidan la dimensión humana de ser un icono mundial.
Pese al ruido exterior, su estatus en el vestuario permanece intacto: sigue siendo el eje táctico y emocional de Les Bleus, y sus compañeros lo ven como el líder imprescindible para afrontar la alta presión de una campaña mundialista.
El apoyo a Wenger en el Bernabéu
Las expectativas defensivas sobre el francés llegan tras una complicada temporada en España, donde a menudo fue el «chivo expiatorio» de los irregulares resultados del Real Madrid. El legendario entrenador Arsène Wenger apuntó que Mbappé llegó a un Real Madrid mediocre y que se le criticó injustamente por la transición del club.
El exentrenador del Arsenal asegura que el jugador de 27 años llega fresco y motivado, listo para brillar, mientras otras estrellas arriban agotadas. Un Mbappé enchufado es, a su juicio, el jugador más peligroso del mundo.
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En busca de la inmortalidad en el Mundial
Mbappé ya suma 12 goles en los Mundiales de 2018 y 2022. Aún adolescente, llevó a Francia al título en Rusia y luego fue Bota de Oro en Catar, donde marcó un hat-trick en la final perdida ante Argentina.
Ahora está a un gol del récord de Miroslav Klose (16 tantos). Si une su puntería al mayor esfuerzo defensivo que ha prometido, será muy difícil detener a Francia en su debut en el MetLife Stadium.