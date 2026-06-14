La selección de Portugal rendirá homenaje al exdelantero del Liverpool y de la “Selecao”, Jota, fallecido el año pasado en un accidente de tráfico. Los jugadores usarán muñequeras conmemorativas durante todo el Mundial, que comienza para ellos la próxima semana ante la República Democrática del Congo. El primer ministro luso, Luis Montenegro, obsequió el accesorio al equipo antes de su partida.

El centrocampista Vitinha, del París Saint-Germain, explicó que las muñequeras se diseñaron para cumplir la normativa de la FIFA.

Se aseguró que cumpliera las normas de FIFA, con el nombre de todos los jugadores y el de Diogo Jota.

Nos dejó elegir si usarla en el día o en el partido. La recibimos con cariño y optamos por ponérnosla».











