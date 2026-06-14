Gary Neville critica la «dictadura» de la FIFA tras el polémico penalti a Suiza en el Mundial

En el minuto 14 del partido del Grupo B, el portero catarí Mahmoud Abunada derribó al centrocampista suizo Remo Freuler. La falta pareció clara, pero las repeticiones mostraron que Freuler estaba en fuera de juego antes del contacto. Aunque existía tecnología semiautomática, el gráfico que confirmaba la decisión no se mostró ni a los espectadores ni en las pantallas del estadio.

Como comentarista de ITV, Neville mostró su incredulidad por la falta de explicación. «Todos lo pensamos aquí y todo el mundo lo pensará en casa», dijo Neville. «La FIFA es la cadena anfitriona, tiene las pruebas de la decisión automática que puede mostrarnos, ¿por qué no nos las muestra? Lo hicieron en el último torneo. Los aficionados ya desconfían de la FIFA y de la tecnología para empezar. Hay un enorme interrogante al respecto, porque, a mi modo de ver, eso es fuera de juego, hasta que me demuestren lo contrario».



