Tras una larga espera, Escocia por fin volvió a ganar en un Mundial. El gol de McGinn en el 28’, que enloqueció a la afición en Boston, le dio tres puntos clave ante un combativo Haití. Es la primera vez que Escocia gana en esta competición desde 1990.

El partido fue más funcional que brillante, pero sirvió como declaración de intenciones: los escoceses mostraron la solidez necesaria para evitar un tropiezo. Ahora lideran el Grupo C tras el 1-1 entre Brasil y Marruecos, y tienen una oportunidad real de alcanzar por primera vez los octavos de final.