Wenger no ha dudado al valorar la etapa de Mbappé en Madrid, sugiriendo que el jugador se ha convertido en el chivo expiatorio de un Real Madrid ya no tan dominante. A pesar de sus 42 goles en todas las competiciones, Mbappé ha sufrido un fuerte escrutinio por rumores de tensiones en el vestuario.

«Hay un hombre en el centro de todas las expectativas: Kylian Mbappé», declaró Wenger a Le Figaro. «Apuesto a que tendrá un Mundial fantástico. Ha sido criticado injustamente esta temporada. Llegó a un Real Madrid mediocre. El Real tiene tres o cuatro jugadores de talla mundial. Antes tenía diez. El fútbol es así: siempre se necesita un chivo expiatorio. Él se ha convertido en eso».



