Karim Malim

Redactor de contenidos deportivos

Soy especialista en la producción de artículos y reportajes deportivos atractivos, así como en la creación de contenido digital distintivo sobre los eventos y las estrellas más destacados del deporte. Cuento con una amplia experiencia en la realización de entrevistas y en la elaboración de historias periodísticas influyentes, y siempre procuro ofrecer contenido preciso y fiable que conecte con el público y siga sus intereses.

Desde muy pequeño, el fútbol ha sido para mí mucho más que un simple juego; ha sido una fuente de entretenimiento y pasión. Mi primer recuerdo futbolístico imborrable fue seguir el Mundial de 1998, y con el paso del tiempo, esa pasión se transformó en una profesión, dando inicio a mi camino en la creación de contenido deportivo.

Comencé mi trayectoria profesional como redactor deportivo en varias plataformas árabes, donde trabajé en el periódico y sitio web "Al-Tahrir" desde 2016 hasta 2020, y en el sitio "Al-Fursan" durante el mismo período. También tuve una breve experiencia en el sitio "Dardasha" en 2017. Desde 2020, trabajo como redactor deportivo en el sitio "Kooora", donde sigo los grandes torneos y cubro los principales acontecimientos deportivos a nivel local, continental e internacional.

Mi historia con el fútbol

Entre los jugadores que más me han inspirado a lo largo de mi carrera se encuentran el argentino Gabriel Batistuta, el francés Zinedine Zidane, el portugués Cristiano Ronaldo y el faraón egipcio Mohamed Salah.

También hay muchos momentos que marcaron mi amor por el fútbol; entre ellos, mi decepción tras la eliminación de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2002, y mi gran tristeza por la ausencia de Egipto en el Mundial 2010.

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