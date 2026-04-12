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Karim Malim

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El «Cocinero del Dique» y la epopeya de Italia... Mancini se inspira en la historia para derrotar al Al-Hilal

FEATURES
Al Hilal vs Al-Sadd
Al Hilal
Al-Sadd
AFC Liga de Campeones
Italy
World Cup
R. Mancini
Arabia Saudí
Catar
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Marruecos

Una receta secreta en Yeda

La aparición del «Cocinero Luchador» en la concentración del Al-Sadd no fue un simple detalle, sino un hilo invisible que reabrió viejas páginas de la historia del fútbol, donde a veces las victorias se escribieron lejos del terreno de juego.

Entre bastidores, donde se cuidan los detalles antes del estruendo de los partidos, «el cocinero del corazón» viaja con la expedición qatarí a Yeda como guardián de una receta invisible, capaz de marcar la diferencia en el momento decisivo. La anécdota recuerda una lección antigua: el talento no basta; hace falta algo más sencillo y más profundo.

Tras la crisis de Marruecos y Senegal, África cambia para siempre.

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella ante el Real Madrid.

Entre la concentración del Al Sadd y los recuerdos de la Azzurri, la historia se repite: ¿nacen las victorias en la cocina? ¿O se forjan a puerta cerrada antes de escribirse en el campo?

Mañana, en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, Al-Hilal de Arabia Saudí y Al-Sadd de Catar disputarán uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2025-2026.

El vencedor se medirá en cuartos al Vissel Kobe japonés, en un torneo cuya fase final acogerá Yeda.

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  • FBL-TUR-FENERBAHCE-GALATASARAYAFP

    Mancini refuerza el Al Sadd con 10 extranjeros

    El italiano Roberto Mancini, técnico del Al Sadd, convocó a 24 jugadores, incluidos 10 extranjeros: los brasileños Paulo Otávio (lateral izquierdo), Giovanni Henrique (banda derecha) y Claudinho (creación), y Roberto Firmino como delantero centro.

    Completan la lista el central marroquí Romain Saïss, el mediocampista uruguayo Agustín Soria, el delantero español Rafa Mojica, el lateral derecho francés Younes El Hannash, el extremo holandés Javiero Delroson y el centrocampista maliense Mohamed Kamara.

    Completan la convocatoria 14 futbolistas qataríes, entre ellos la estrella Akram Afif —mejor jugador de Asia en 2019 y 2023—, el capitán Hassan Al-Haydos y el lateral derecho Pedro Miguel.

    La lista completa del Al Sadd es: Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohamed, Pedro Miguel, Roman Saís, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes El Hannash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khoukhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri y Abdullah Al-Yazidi».

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  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    Un cocinero personal acompaña a la expedición del Al Sadd

    El diario saudí Al-Riyadiah informó que la delegación del Al-Sadd en Yeda incluye un cocinero particular para asegurar el programa alimenticio del equipo.

    El club qatarí incluyó a un cocinero tunecino para garantizar el régimen alimenticio de los 55 integrantes de la delegación.

    Mancini confía en que estos detalles le ayuden a preparar mejor al equipo, sobre todo ante las bajas de Mohamed Kano, Malcom de Oliveira, Kalidou Koulibaly, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash y Youssef Akchichik en el Al-Hilal.

  • FBL-SPAIN-1982 FIFA WORLD CUP-FINAL-ITALY-WEST GERMANYAFP

    El cocinero de Italia y el Mundial de 1982

    Este suceso recuerda una anécdota de la fase final del Mundial de 1982, en España.

    La selección italiana, que solo había ganado el título en 1934 y 1938, llegó sin ser favorita pero acabó escribiendo un nuevo capítulo al conquistar su tercer título al vencer 3-1 a Alemania Occidental en la final del Santiago Bernabéu.

    Antes del torneo, la aduana de Barcelona rechazó la entrada de los sacos de pasta que el equipo había llevado a su concentración, lo que alarmó al cuerpo técnico por su importancia en la dieta de los jugadores.

    El seleccionador, Enzo Bearzot, actuó de inmediato: pidió a la Federación que solucionara el problema y encargó al cocinero del equipo, Lorini, comprar pasta en los mercados locales. Misión cumplida: los jugadores recuperaron su dieta y, sobre el campo, su nivel.

    Tras un inicio irregular en la fase de grupos —tres empates ante Polonia, Perú y Camerún—, Italia brilló en la eliminatoria: venció a Argentina y Brasil, superó a Polonia en semis y derrotó a Alemania Federal en la final.

    Entre la astucia y la seriedad, la “pasta” se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de ese título, prueba de que los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia en el fútbol.

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