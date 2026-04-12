En vídeo: La Premier League está que arde... El Manchester City aprovecha el regalo del Arsenal y humilla al Chelsea

El Manchester City venció 3-0 al Chelsea este domingo en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, el City suma 64 puntos en 31 jornadas y se sitúa a 6 del líder, el Arsenal, que tiene 70 en 32 partidos.

El Chelsea, dirigido por Liam Rossiniore, se queda sexto con 48 puntos tras 32 jornadas y mantiene su irregularidad.

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El City saltó al campo con: Donnarumma; Khusanov, Nunes, Gheye, Aurili; Rodri, Silva, Doku, Sharqi, Semenyo y Haaland.

El Chelsea respondió con Robert Sánchez; Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella; André Santos, Moisés Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto y João Pedro.

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