Vídeo | Locura en el Calcio: el Inter vence al Como y se acerca al título

El Inter de Milán venció 4-3 al Como el domingo en la 32.ª jornada de la Serie A.

El Como se adelantó con gol de Alex Valle en el 36’ y amplió la ventaja con Nico Paz en el 45’.

En el 45+1, Marcus Thuram recortó distancias para el Inter.

Al inicio de la segunda parte, Thuram completó su hat-trick en el 49’ y devolvió el partido al punto de partida.

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El Inter no se conformó y siguió presionando: Denzel Dumfries marcó el tercero en el 58 y el cuarto en el 72, sentenciando el partido.

En el 89, Lucas da Cunha recortó de penalti, pero no evitó la derrota.

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Con 75 puntos, el Inter está a un paso del título, nueve por encima del Nápoles.

El Como, quinto con 58 puntos, queda por detrás de la Juventus (cuarta con 60) y el Milan (tercero con 63).