Vídeo | La estrella marroquí deja su primera huella en la liga sueca

El Kalmar, con el marroquí Ashraf Dari en el once, perdió 2-3 ante el Djurgården este domingo en la 3 Arena de la liga sueca.

Titular con el Kalmar, dejó su huella en el partido.

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El Jörgordens golpeó primero: marcó en el 2’ con Bo Asulf Hegland y amplió en el 7’ por medio de Christian Lian.

La respuesta del Kalmar llegó pronto: recortó distancias en el 16' con Charlie Rosenqvist y empató en el 29' gracias a un cabezazo preciso de Ashraf Dari.

Cuando parecía que el encuentro acabaría en empate, Lian volvió a adelantar al Jörgendins en el 85; falló un penalti en el 90+5 que habría ampliado la ventaja.

Es el segundo partido de Dari con el Kalmar, después de que en el anterior marcara en propia puerta.

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