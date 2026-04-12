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Karim Malim

Traducido por

Fàbregas: «Lo que hemos hecho es algo excepcional... La clasificación no me importa»

Como vs Inter Milán
Como
Inter Milán
Serie A
Cesc Fàbregas
Italia
España

Cesc toca una melodía audaz

El entrenador del Como, el español Cesc Fàbregas, comentó la emocionante derrota de su equipo 3-4 ante el Inter de Milán en la 32.ª jornada de la Serie A, disputada el domingo en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

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El Como se queda quinto con 58 puntos, por detrás de la Juventus (cuarta con 60) y del Milan (tercero con 63).

El Inter, con 75 puntos, está cada vez más cerca del scudetto y ya le saca 9 al Nápoles.

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Fàbregas declaró tras el partido: «No sé en qué puesto estamos, pues no he seguido la clasificación y no pienso hacerlo ahora. El equipo ha vuelto a mostrar valentía y entusiasmo; incluso en la derrota ha exhibido gran personalidad. Cometimos algunos errores, pero somos un grupo joven que se midió a un rival que castiga cada descuido».

El entrenador del Como añadió: «No quiero hablar hoy de aspectos tácticos, porque lo que pasó ya se ha reflejado sobre el terreno de juego. Las estadísticas confirman que lanzamos 20 tiros a puerta contra el Inter, algo que no hacen muchos equipos».

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Y añadió: «Hace dos años, si me hubieran dicho que competiríamos así con el Inter, habría pensado que era un amistoso; hoy estamos a su altura. No es cuestión de táctica, sino de mentalidad: la victoria y la derrota están separadas por una línea muy fina».

Terminó diciendo: «El partido contra el Inter ha sido una experiencia muy importante y debemos aprender de nuestros errores para seguir mejorando. Estoy muy orgulloso de mis jugadores: desde hace dos años y medio trabajamos duro y vemos nuestra evolución; hay un deseo real de mejorar y valentía para enfrentar a cualquier rival».

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