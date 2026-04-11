La estrella del Al-Nasr le da una buena noticia a Jesús

El defensa español Iñigo Martínez, del Al-Nassr, recibió el sábado por la mañana tratamiento y rehabilitación en las instalaciones del club en Riad, como parte de su recuperación.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», está cerca de recuperar su mejor nivel y podría reaparecer el miércoles ante el Al-Ittifaq en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El central español se lesionó el muslo posterior antes del parón internacional de marzo y se perdió el último encuentro ante Al-Najma, que Al-Nassr ganó 5-2 en la 27.ª jornada.

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Tampoco jugará hoy ante Al-Khaloud en la jornada 28, pues sigue con su programa de recuperación.

El exdefensa del Barcelona ha jugado 34 partidos esta temporada con el Al-Nassr, sumando 2920 minutos y marcando tres goles.

El Al-Nassr, dirigido por Jorge Jesus, lidera la Liga Saudí Roshen con 70 puntos antes del encuentro.

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