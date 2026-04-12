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Karim Malim

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Liverpool y Chelsea pujan por una joya del fútbol francés

Fichajes
Liverpool
Chelsea
Bournemouth
E. Kroupi
Inglaterra
Francia

Un acuerdo que se está gestando en secreto

Una joya francesa acapara la atención del mercado de fichajes de verano, en medio de una pugna entre los grandes de la Premier League, con Liverpool y Chelsea a la cabeza.

Tras la crisis entre Marruecos y Senegal, África cambia para siempre.

Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella contra el Real Madrid.

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El PSG le arrebata un fichaje al Barcelona

El delantero del Bournemouth Elie Junior Crobé, de 19 años, ha marcado 10 goles en la liga este curso y ya se le considera una de las grandes promesas del fútbol europeo tras su decisivo tanto contra el Arsenal.

El joven francés, de 19 años, se impuso desde su llegada el pasado verano y ya suena como posible gran fichaje, tras la salida de varias estrellas.

¿Se repetirá la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal? Un experto jurídico zanja la polémica.

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    Gran interés y primeras medidas

    Según CaughtOffside, Liverpool y Chelsea siguen de cerca a Krobbe y valoran su fichaje para el próximo mercado estival.

    Según el portal, la directiva del Liverpool ya habría iniciado gestiones, aprovechando la buena relación entre el director deportivo Richard Hughes y el Bournemouth, club de origen del jugador, lo que facilitaría la negociación.

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    Un brillo llamativo que aumenta el valor

    Krupki brilló ante el Arsenal: marcó el primer gol, completó 12 de 13 pases y aportó en defensa, mostrando una madurez técnica sorprendente.

    Su brillo en partidos clave eleva su valor de mercado, ya que los clubes valoran el rendimiento en encuentros decisivos a la hora de fichar.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Chelsea lo sitúa entre sus prioridades

    El Chelsea mantiene su política de fichar jóvenes talentos y, según informes, Krobbie es su prioridad ofensiva para este verano.

    Los ‘Blues’ quieren reforzar su ataque ante el bajo rendimiento de algunos jugadores, por lo que fichar a un delantero prometedor como Krobie se presenta como una opción estratégica de futuro.

  • Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Precio de la operación y posible competencia

    Según rumores, Bournemouth aceptaría unos 55-60 millones de libras por el jugador, cifra atractiva para grandes clubes dada su juventud y potencial.

    Aunque se ha vinculado al París Saint-Germain con el jugador, el interés del club francés no parece tan firme como el de Liverpool y Chelsea.

    Se espera que otros clubes se sumen a la puja en los próximos días, atraídos por el creciente protagonismo de Krupy como uno de los mayores talentos ofensivos de Europa.