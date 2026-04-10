En vídeo: la Juventus confirma el futuro de Spalletti

La Juventus ha anunciado la renovación de Luciano Spalletti, quien seguirá como entrenador del equipo.

En octubre, el club lo había contratado para reemplazar al croata Igor Tudor hasta final de temporada.

Este viernes el club confirmó la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

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Damian Comoli, director ejecutivo de la Juventus, declaró: «Estamos encantados de renovar el contrato de Luciano por dos temporadas más. Desde que se unió a la familia de la Juventus, ha tenido un impacto inmediato y muy positivo en los jugadores, el club y la afición bianconera. Desde el principio quedó claro que Luciano era la persona adecuada para llevar al equipo hacia un mayor desarrollo y crecimiento».

Y añadió: «Su estilo ambicioso refleja las aspiraciones de nuestra afición y del club, y sus valores encarnan nuestra identidad. Por eso decidimos seguir contando con él tras la finalización de su contrato anterior, porque creemos que la estabilidad y la continuidad son dos pilares fundamentales para alcanzar el éxito en el futuro. ¡Mucha suerte, señor! Para siempre».

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Según la prensa, el sueldo base de Spalletti será de 5 millones de euros al año, aunque algunas fuentes apuntan a que, con incentivos, podría llegar a 6 millones.

La Juventus aspira a acabar la temporada entre los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones 2026-2027. Actualmente es quinta en la Serie A con 57 puntos, a solo un punto del Como, cuarto y último equipo con billete europeo.

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